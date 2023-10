Pokud něco v posledních letech závidím uživatelům Applu, jsou to počítačové čipy M, které disponují vynikající energetickou efektivitou, s ní spojenou skvělou výdrží baterie a v neposlední řadě samozřejmě vysokým výkonem. Pokud vás něco podobného láká, ale zároveň jste dlouholetý uživatel Windows, nemusíte zoufat. Qualcomm se totiž pustil do vývoje desktopových čipů, které budou označovány jako Snapdragon X.

Nová platforma bude postavená na CPU Oryon, který vzešel z akvizice společnosti Nuvia. Za ní přitom stálo hned několik bývalých inženýrů z Applu, kteří v minulosti pracovali na čipsetech Apple A pro iPhony a iPady. Nová platforma má nabídnout vysoký výkon a nízkou spotřebu.

Jedná se o čip, který je designován tak, aby byl schopný konkurovat čipům Apple řady M, které debutovaly v roce 2020. Srovnání s touto řadou je nutné, jelikož tyto čipy se staly benchmarkem v oblasti výkonu a výdrže baterie v segmentu lehkých notebooků. Jedním z klíčových prvků, která oddělí čipy Snapdragon X od konkurence, je neuronová výpočetní jednotka, která umožňuje zpracování umělé inteligence přímo na zařízení. Kromě toho nabídne platforma podporu 5G sítí, což bude další výhoda oproti jablečným čipům.

