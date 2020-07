Nejlepší mobilní procesor světa má Plus verzi. Rozdílové jsou tři parametry

Výkonný mobilní procesor, který letos pohání drtivou většinu nejsilnějších telefonů na světě, se oficiálně dočkal nástupce. Řeč je pochopitelně o jednotce Snapdragon 865 od americké společnosti Qualcomm. Jak se již několik měsíců šuškalo, dočkali jsme se nové verze s označením Plus. Ta tradičně vyplní mezeru před představením další generace. Ještě předtím, než jsme se nyní oficiálně dozvěděli označení i specifikace, se tento procesor přisuzoval k několika chystaným mobilům. Včetně třeba série Galaxy Note20 od Samsungu. Teď je procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus oficiálně představen a můžeme si přiblížit jeho zásadní specifikace. Oproti předchůdci, který podle jeho výrobce pohání 140 již uvedených či neuvedených telefonů, se liší ve třech zásadních parametrech.

První změnou je rychlost primárního jádra. Kryo 585 (ARM Cortex-A77) se dočkal posílené frekvence 3,1 GHz, standardní verze nabízí 2,84 GHz. Jde o podobný rozdíl jako u předchozích dvojic standardní a Plus varianty. V tomto případě jde ale o vůbec nejvyšší kmitočet primárního jádra v historii Qualcomm čipsetů. Druhým rozdílem, který s rychlostí hlavní jednotky souvisí, je posílení výkonu grafického čipu Adreno 650 o 10 %. Nutno podotknout, že na grafický výkon Apple konkurenta to nestačí, ale před ostatními čipsety z Android světa nové GPU s přehledem povede. Třetí významné specifikace procesoru Qualcomm Snapdragon 865 Plus se týká konektivity. V rámci nového systému FastConnect 6900 se dočkáme podpory WiFi 6E a Bluetooth 5.2. V případě zmíněného WiFi standardu půjde o využití 6GHz pásma a zvýšení maximální přenosové rychlosti až na 3,6 Gbps.

