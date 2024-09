OnePlus chystá představení vlajkového modelu OnePlus 14 s čipsetem Snapdragon 8 Gen 4

Nový Snapdragon 8 Gen 4 překonává v benchmarcích i nejnovější čipy od Applu

OnePlus 13 by mohl být jedním z prvních telefonů s tímto výkonným procesorem

Čipsety v mobilních telefonech se každým rokem zdokonalují, což není nikterak překvapivá zpráva, avšak Qualcomm s chystaným Snapdragonem 8 Gen 4 doopravdy ohromí. Už za měsíc bychom se měli dočkat OnePlus 13 právě s tímto čipem a nyní si můžeme udělat přibližný obrázek o jeho výkonu. Bude naprosto impozantní.

V databázi Geekbench se objevil záhadný telefon s označením OnePlus PJZ110. Vzhledem k tomu, že OnePlus 12 nese kódové označení PJD110, není těžké uhodnout, o jaký model se jedná. A co víc, běží na dosud nevydaném procesoru Qualcomm v kombinaci s Androidem 15. Vzhledem k výkonu jde jistě o dosud nepředstavený Snapdragon 8 Gen 4, který podle všeho překoná všechno včetně TOP čipů od MediaTeku a nového Apple A18 Pro, jenž byl představen společně s iPhony 16 Pro.

Snapdragon 8 Gen 4 se dvěma výkonnými jádry taktovanými na 4,32 GHz a šesti efektivními jádry na 3,53 GHz je teprve druhým mobilním procesorem, který překonal magickou hranici 4 GHz. Tím prvním je Apple A18 Pro, i když Apple ještě oficiálně neuvedl přesné takty.

V jednojádrovém testu Geekbench dosáhl Snapdragon 8 Gen 4 skóre 3 236 bodů a ve vícejádrovém testu ohromujících 10 049 bodů. To jsou čísla, která se blíží výkonu Apple A18 Pro v iPhonu 16 Pro Max v jednojádrovém testu a dokonce překonávají všechna vícejádrová skóre, ať už jde o Apple A18/Pro nebo uniklý Exynos 2500.

A teď se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu – co vlastně s takovým výkonem? Jasně, hry poběží plynuleji a TikTok videa se budou renderovat rychleji, ale mít v kapse takovou bestii a nevyužít její plný potenciál, by byla škoda.

Představte si, že byste mohli svůj telefon připojit k monitoru/televizi a používat ho jako plnohodnotný počítač. Zatím to umí jen Motorola a Samsung, ale s tímhle výkonem by to dávalo smysl pro všechny výrobce. A co takhle pořádné hry? Kdyby se vývojáři konečně rozhoupali a přinesli na Android velké AAA tituly, jako to udělal Apple pro iPady a iPhony, bylo by to něco. Výkon na to rozhodně je.

Assassin’s Creed Mirage – iPhone 15 Pro & iPad Pro/Air Performance Review

A když už sníme, co kdyby BlackMagic přinesl DaVinci Resolve na Android nebo Adobe plnohodnotný Premiere Pro? Najednou by se z vašeho telefonu stala profesionální střižna. Ale to hodně předbíháme. Výrobci se dnes neustále předhánějí v AI funkcích a byl bych (mile) překvapen, kdyby byl výkon nového kusu křemíku od Qualcommu využit i v jiných oblastech…

Co říkáte na výkon chystaného Snapdragonu 8 Gen 4?

Zdroj: PhoneArena