Snapdragon 8 Gen 5 bude neskutečné dělo! Qualcomm žene takty k 5 GHz, v AnTuTu nám prý čipset vytře zrak Hlavní stránka Zprávičky Snapdragon 8 Gen 5 má v AnTuTu překonat hranici 4 milionů bodů Standardní verze nabídne dvě Prime jádra na 4,61 GHz a šest výkonných jader na 3,63 GHz Samsung získá exkluzivní přístup k výkonnější variantě s taktem 4,74 GHz Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.8.2025 20:05 Žádné komentáře 0 Čínský leaker Digital Chat Station přinesl čerstvé informace o připravovaném vlajkovém čipsetu od Qualcommu. Nástupce současného Snapdragonu 8 Elite, který ponese označení Snapdragon 8 Gen 5 nebo Snapdragon 8 Elite Gen 2, má v benchmarku AnTuTu získat přes 4 miliony bodů. Pro srovnání – aktuální rekordman RedMagic 10S Pro+ dosahuje průměrně 2,94 milionu bodů. Dvě výkonná jádra na 4,61 GHz Nový čipset zachová architekturu bez úsporných jader. Standardní verze nabídne dvě ultra výkonná (tzv. „Prime“) jádra taktovaná na 4,61 GHz doplněná šesti výkonnými jádry běžícími na frekvenci 3,63 GHz. Grafický čip Adreno 840 poběží na taktu 1,2 GHz. Příspěvek leakera Digital Chat Station (strojově přeloženo z čínštiny) Samsung opět získá exkluzivní přístup k výkonnější variantě. Řada Galaxy S26 tak dostane speciální verzi s Prime jádry na 4,74 GHz. Tato praxe pokračuje už několik let – Samsung platí Qualcommu za přednostní přístup k upravené verzi čipsetu. První telefony dorazí od Xiaomi, Honoru a OnePlus Podle leakera se standardní verze čipsetu s taktem 4,61 GHz objeví nejprve v telefonech značek Xiaomi, Honor, iQOO, OnePlus a Realme. Čínští výrobci tak tradičně budou prvními, kdo nový procesor nasadí do svých vlajkových modelů. Výkonnější verze s frekvencí 4,74 GHz zůstane dočasně exkluzivní pro Samsung. Ostatní výrobci k ní podle leakera získají přístup až později v průběhu roku 2026. Oficiální představení už 23. září Qualcomm oficiálně odhalí nový čipset 23. září na konferenci Snapdragon Summit 2025. Tehdy se dozvíme finální název procesoru a kompletní technické specifikace. První telefony s novým čipsetem by se měly objevit koncem roku 2025, případně začátkem roku 2026. OnePlus 15 dorazí ve třech barevných variantách se zbrusu novým designem a obří baterií Vašek Švec Zprávičky Vašek Švec Zprávičky Skok z necelých 3 milionů na více než 4 miliony bodů v AnTuTu představuje výkonnostní nárůst přibližně o 36 procent. Takový mezigenerační posun naznačuje výrazné vylepšení architektury nebo přechod na modernější výrobní proces. Jak se na Snapdragon 8 Gen 5 těšíte vy? Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čipset procesor Qualcomm Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 vlajková loď Mohlo by vás zajímat Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Levnější bráška skvělého fotomobilu: Vivo X200 se chystá do Česka, známe cenu Adam Kurfürst 4.1. MediaTek představil procesor snů! Dostanou ho telefony střední třídy, první bude Xiaomi Jakub Kárník 23.12.2024 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Vivo X200 Ultra nadchne milovníky fotografování! Nad jeho výbavou se tají dech Adam Kurfürst 26.12.2024