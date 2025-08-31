OnePlus 15 dorazí ve třech barevných variantách se zbrusu novým designem a obří baterií Hlavní stránka Zprávičky Připravované OnePlus 15 se objevilo na renderech ve třech barvách Novinka má mít výrazně jiný design než předešlý model Vedle toho se nám dostalo také prvního benchmarku a střípků informací o plánované výbavě Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 31.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Jak už samo OnePlus potvrdilo, po současném OnePlus 13 se nedočkáme čtrnáctky, nýbrž rovnou OnePlus 15. Nehledejte za tím však žádný komplikovaný marketingový záměr, důvod je stejný jako když po OnePlus 3 (a 3T) přišlo rovnou OnePlus 5. V čínské kultuře je číslo 4 považováno za nešťastné, protože se jeho výslovnost velmi podobá výslovnosti slova pro „smrt“. Toto číslo je tak v Číně nezřídka kdy přeskakované, dokonce i v případě očíslování pater nebo budov jako takových. OnePlus 15 má dorazit s novým Snapdragonem Zpět ale k připravovanému OnePlus 15. To by mělo, nepřekvapivě, dorazit s nejnovějším TOP čipsetem z dílny Qualcommu. V tuto chvíli sice není úplně jisté, jak se bude jmenovat. Zda to bude Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 nebo Gen 5 však není pro koncového zákazníka úplně relevantní. V databázi benchmarku GeekBench se dokonce objevil i první záznam. Nicméně se zjevně jednalo o některý z prvních prototypů OnePlus 15 a jeho výkon byl výrazně za tím, co bychom od špičkového Snapdragonu v OnePlus 15 čekali. Vedle toho se však ozval i respektovaný leaker Digital Chat Station, který přišel s tím, že novinka nabídne 6,78″ displej o 1,5K rozlišení a dorazí s celou paletou paměťových variant. Konkrétně jde o verze s 12 GB RAM a 256 / 512 GB úložného prostoru a 16 GB RAM a 256 / 512 / 1024GB úložištěm. Předešlé úniky pak zahrnovaly informace o nasazení trojice fotoaparátů na zádech s 50MPx hlavním snímačem a především pak 7 000mAh baterii. Zrovna tak se již chvíli hovoří o přepracovaném designu. Na základě uniklých informací pak vznikly rendery, které můžete vidět výše, zatím je však berme s velkou rezervou. Nově jsme se pak dozvěděli, že by OnePlus 15 mělo být dostupné ve fialové, černé a „titanové“ barevné variantě. Líbilo by se vám OnePlus 15 v takovéto podobě? Zdroj: GSMArena.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář OnePlus OnePlus15 Oppo Qualcomm Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mohlo by vás zajímat Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1. Takto má vypadat nástupce povedeného dostupného tabletu OnePlus Go. Přináší velkou baterii a extra plynulý displej Adam Kurfürst 28.12.2024 Tento telefon s královským výkonem přijde i do Evropy. Má nabídnout obří baterii i extra plynulý displej Adam Kurfürst 10.11.2024 Máte po krk obřích mobilů? OnePlus chystá výkonnou bestii v menším těle Adam Kurfürst 7.12.2024 Nejlepší telefony do 5 tisíc korun: Do redakčního výběru se dostaly tyto kousky Jakub Kárník 20.10.2023