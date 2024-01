Jaký výkon má Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2? Zkusili jsme to!

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 je jedním z nejvýkonnějších procesorů současnosti

Obří výkon ale nevyužije každý, vzhledem ke své ceně je tento procesor doménou vlajkových lodí

Hodně jsem se těšil na procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, který cílí na telefony střední třídy

Jedním z prvních telefonů na trhu s procesorem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 je POCO X6 5G, které se mi před pár dny dostalo do rukou. Rovnou jsem do telefonu nainstaloval aplikace Antutu Benchmark a Geekbench, načež jsem se pustil do testování.

Než se ale podíváme detailně na výsledky, dovolím si pár dodatečných informací. POCO X6 5G zatím spoléhá na Android 13 v kombinaci s uživatelském rozhraním MIUI 14, update na HyperOS teprve dorazí. Testovaný telefon nabízel celých 12 GB operační paměti a společně s procesorem od Qualcommu funguje výborně!

Nejprve se podíváme na Antutu Benchmark. Telefon v testu získal 606 905 bodů, což je solidní skóre. V testu GeekBench potom telefon získal 1033 respektive 2997 bodů. Dosažené skóre znamená, že telefony jako POCO X6 5G vám budou dlouho a dobře sloužit, navíc se můžete těšit na solidní výdrž na jedno nabití. Můžete namítnout, že výsledné skóre je nízké, například Snapdragon 7+ Gen 2 nabízí přes jeden milion bodů v Antutu Benchmark.

Ale skóre není vše, své udělá dostatek operační paměti a stejně tak celkové odladění konkrétního mobilního telefonu. Qualcomm je ve světě procesorů jedničkou a na jeho produkty se můžou výrobci mobilních telefonů spolehnout. Snapdragon 7s Gen 2 si určitě najde cestu do spousty mobilních telefonů střední třídy a jsem přesvědčený, že budoucí majitelé těchto telefonů s nimi budou spokojeni.

A je jedno, jestli se bude tento procesor nacházet v telefonu Xiaomi, Samsung, Vivo nebo Honor. Pokud je pro vás vysoký výkon prioritou a POCO máte rádi, pak místo POCO X6 5G doporučím jeho sourozence. POCO X6 Pro 5G má výrazně lepší čipset, rozdíl v ceně přitom není velký…

Líbí se vám Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2?

Zdroj: Vlastní