Přinese nová varianta Snapdragonu 888 lepší telefony za nižší ceny?

Qualcomm teprve v prosinci uvedl na trh čipovou sadu Snapdragon 888, která pohání nový Samsung Galaxy S21 nebo Oppo Find X3 Pro. Už teď se na scéně čipsetů objevují první spekulace o nové verzi Snapdragonu 888. Qualcomm údajně připravuje levnější variantu Snapdragonu 888, která nabídne podobné funkce, ale namísto podpory 5G sítě jenom 4G. Na jednu stranu se sítí jde o krok zpět, na druhou by nový čipset mohl pohánět telefony vyšší střední třídy.

Qualcomm samozřejmě oseká několik funkcí, avšak i přesto by nový čipset mohl nabídnout velice zajímavé parametry. Qualcomm připravuje levnější variantu Snapdragonu 888 právě pro uživatele střední třídy, a proto by absence 5G teoreticky nemusela nikomu vadit.

Co by se na novém čipsetu mohlo promítnout je partnerství Qualcommu se společností Leica (vývojář fotoaparátů). Spolupráce byla oznámena teprve nedávno, ale rozhodně by mohla přinést inovace fotoaparátu do telefonů, které jsou napájeny čipovými sadami Snapdragon. Další informace se pravděpodobně dozvíme v dalších týdnech, snad už přímo od samotného Qualcommu.

Jak moc by vám degradace na 4G vadila?