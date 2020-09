Qualcomm chce zatočit s nepohodlnými sluchátky. Co má přesně v plánu?

Americká společnost Qualcomm, která je proslulá hlavně výrobou mobilních procesorů a nastavováním standardů pro nabíjení, má smělé plány i v segmentu audia. Hodlá si posvítit na nepohodlná sluchátka s designem pecek či špuntů s aktivním potlačením šumu (Active Noise Cancellation – ANC). Tato technologie v současné době vyžaduje těsné usazení sluchátek do ucha, což na druhou stranu není v mnoha případech komfortní. Qualcomm kvůli tomu pracuje na adaptivní variantě aktivního potlačení šumu, tedy AANC. Ta má tuto překážku odstranit.

Firma zatím neupřesnila technický postup vývoje této novinky, ale sluchátka by se měla do budoucna s AANC umět přizpůsobit různému uložení v uchu. Aktivní potlačení šumu by pak mělo reagovat správně jak při klidné práci, tak třeba i při jízdě na kole. Nebude přitom nutné neustále dbát na dokonalé vsunutí špuntů či pecek do boltce. V souvisejícím výzkumu společnost zjistila, že pohodlí sluchátek je důvodem k jejich koupi u 53 % zákazníků. Každoročně také roste poptávka po ANC, které ale z výše popsaných důvodů pohodlí trochu popírá. Qualcomm to chce se skrze své adaptivní ANC alias AANC vyřešit.

Zkusili jste sluchátka s ANC? Jak fungovala?

Zdroj: aheadlines