Playstation nabízí v rámci Days of Play 25% slevu na tarify PS Plus

Levnější předplatné můžete pořídit pouze na webu

Akce platí do 12. června

Pokud patříte k majitelům herních konzolí Playstation, jistě jste se těšili na akci Days of Play, která nám přinesla hromadu zajímavých slev a to jak na hardware, tak i na hry a předplatné. Nás oslovila zejména nabídka na PS Plus, které si hodí vždy, tedy alespoň pokud hrajete online.

Minulý rok nám Sony představilo přímého konkurenta k výbornému Game Passu od Microsoftu. Zatímco předtím bylo možné koupit pouze jeden tarif PS Plus, který poskytoval přístup k online hraní a dvěma (někdy třem) titulům každý měsíc, nyní si můžeme zvolit mezi třemi tarify. Ten základní se přejmenoval na PS Plus Essential, nový PS Plus Extra přináší přístup ke stovkám kvalitních her a nejdražší PS Plus Premium přináší nad rámec tarifu Extra přístup ke streamovanému hraní starších her z PS3, PS2 a PS1.

Všechna roční předplatná je nyní možné objednat se slevou 25 %, takže třeba základní Essential vychází namísto 1 560 korun na 1 170 korun. Z nějakého důvodu není sleva dostupná přímo na konzoli v Playstation Store, musíte jít do webové aplikace a pořídit předplatné tam.

