První generace čipsetu Tensor byla pro Google velkým krokem. Rozhodl se totiž vůbec poprvé v řadě Pixel nevsadit na výkonný čip od Qualcommu, ale pustil se do vývoje vlastního spolu se Samsungem. Výsledek byl poměrně dobrý a přestože ve výkonu na Snapdragony nebo čipsety od Applu ztrácel, dokázal díky němu Google implementovat několik zajímavých funkcí a také zlepšit strojové učení u fotoaparátu. Nejnovější informace naznačují, že Tensor 2, který bude tikat v Pixelech 7 je už hotový a dokonce se začalo pracovat na třetí generaci.

Třetí generace čipsetu Tensor bude mít pochopitelně na starost výkon v řadě Pixel 8, která se představí příští rok. I na tomto čipu bude americká firma pracovat ve spolupráci se Samsungem. To nemusí na první pohled dávat smysl, ale už delší dobu se spekuluje o tom, že má jihokorejský gigant eso v rukávu, na kterém pracuje několik let. Tím esem by měl být jistý Exynos, který by měl překonávat jak Qualcomm a MediaTek, tak dokonce i Apple.

Google Tensor explained!

Stejný zdroj uvedl, že kromě Tensoru se pracuje také na Exynosu 1380, tedy nástupci Exynosu 1280, který se cpe do mobilů vyšší střední třídy.

