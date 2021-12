Xiaomi pravidelně představuje Lite verze svých vlajkových telefonů už od dob Xiaomi Mi 8 a ani řada 12 nebude výjimkou. Mělo by totiž dojít k představení hned dvou telefonů – Xiaomi 12 Lite a Xiaomi 12 Lite Zoom. Pokud je očekáváte ale už příští týden, zřejmě pro vás máme špatnou zprávu. Telefony se totiž představí až vedle Xiaomi MIX 5.

První informace o Xiaomi 12 Lite jsou venku

Xiaomi 12 Lite se prý kódově označuje jako taoyao a měl by v něm tikat čipset Qualcomm Snapdragon 778G či 778G+. Na zadní straně nalezneme celkem tři snímače v čele s hlavním Samsung ISOCELL GW3 CMOS fotoaparátem. Co se týče displeje, měl by jím být 6,55″ AMOLED panel s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Nemá chybět ani vestavěná čtečka otisků prstů.

Bohužel zatím není jasné, v čem bude Xiaomi 12 Lite Zoom (který se kódově označuje jako zijin) odlišné. Mohlo by to ale teoreticky znamenat, že telefon navíc dostane teleobjektiv, to ale vážně pouze spekulujeme.

