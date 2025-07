První info o Poco X8 Pro? Vypadá to na další bestseller od Xiaomi

Řada Redmi Turbo se na domácím, tedy čínském, trhu zaměřuje zejména na co nejvyšší výkon za příznivou cenu. To nicméně neznamená, že by se v dalších ohledech nijak nevyvíjela. Předzvěstí toho mohou být například nové úniky informací, za jejichž zveřejněním stojí prověřený leaker Digital Chat Station. Z našeho pohledu jsou pak informace o Redmi Turbo 5 zajímavé především z důvodu, že jej lze očekávat i na mezinárodním trhu. S velkou pravděpodobností zde tak máme první info o Poco X8 Pro.

Kovový rám a Dimensity 8500 Ultra

Dle dosud uniklých informací by Redmi Turbo 5 skutečně mělo být rebrandováno jako Poco X8 Pro a nabídnout opravdu slušnou porci výbavy. Předně zde má figurovat dosud neoznámený čipset Mediatek Dimensity 8500 Ultra o němž zatím nemáme žádné bližší informace, pokud ale půjde ve stopách svého předchůdce, máme se na co těšit. Už Mediatek Dimensity 8400 Ultra v Poco X7 Pro totiž nabídl v rámci střední třídy špičkový výkon. Displej by pak u novinky měl mít 6,6″, 1,5k rozlišení a měl by také být zcela plochý.

Zajímavě zní také info o použití 7 500mAh baterie. Trošku se ale obávám, že vzhledem k tradici posledních měsíců si model s touto kapacitou nechá Čína pro sebe. My v Evropě bychom tak opět mohli dostat model s menší kapacitou baterie. Leaker pak přímo zmiňuje, že by telefon měl mít „tenký a lehký design“ s ostře řezanými liniemi. První info o Poco X8 Pro, respektive Redmi Turbo 5 pak zmiňuje nasazení kovového rámu. Ten loňský model ještě postrádal. Čínská varianta by měla být představena na začátku příštího roku, o globální dostupnosti zatím informace nemáme.

Co říkáte na první info ohledně Poco X8 Pro? Bude to opět bestseller?

