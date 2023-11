Kabel je nejrychlejší a nejspolehlivější cesta pro propojení telefonu a počítače

Při každém připojení musíte změnit režim USB, pokud chcete s pamětí telefonu pracovat

Otravné klikání ale můžete jednoduše omezit, stačí jít hlouběji do nastavení Androidu

Připojujete pravidelně telefon k počítači pomocí kabelu? Vždy je potřeba stáhnout roletku a změnit USB režim na Přenos souborů, v opačném případě se počítač k souborům v telefonu nedostane. Zabere to jen pár vteřin, ale zábavný úkon to není, obzvláště pokud jej provádíte několikrát denně. Jde to ale jednoduše vyřešit a nepotřebujete žádnou aplikaci!

Přiznám se, že neustálá změna režimu na Přenos souborů mě moc nebaví. Ale chápu, že bezpečnost je pro Google prioritou, každá nová verze Androidu jde v tomto směru o kousek dál. Ale zrovna neustálé přepínání režimu USB je otrava, zvláště pokud telefon k počítači připojujete několikrát denně. Jak to tedy vyřešit?

V telefonu si povolte Možnosti pro vývojáře, většinou tak učiníte opakováním klikáním na číslo verze firmware V Možnostech pro vývojáře (ty se vám objeví v Nastavení, přesné umístění této funkce se u jednotlivých výrobců liší) vyhledejte nastavení Výchozí konfigurace USB a otevřete jej Vyberte režim Přenos souborů (případně jiný podle toho, který režim používáte nejčastěji) Máte hotovo, při příštím připojení odemknutého telefonu k počítači se vám rovnou spustí režim Přenos souborů a můžete s pamětí svého přístroje pracovat

Pokud se vám nedaří najít Možnosti pro vývojáře, můžete frázi Výchozí konfigurace USB vyhledat v nastavení, telefon by ji měl najít. Pokud přenášíte jen malé soubory (řekněme do 100 MB) a používáte pouze jeden počítač, doporučím využívat Nearby Share od Google.

Propojení telefonu a počítače přes kabel má své výhody

Nastavení Nearby Share zabere jen pár vteřin a následně už si můžete bezdrátově posílat soubory mezi svým počítačem a telefonem, je to otázka pár kliknutí. Pokud ale preferujete kabel (případně nemáte na počítači například Bluetooth respektive máte počítač s ARM procesorem, kde Nearby Share není možné nainstalovat), pak vám doporučím výchozí USB režim změnit, usnadníte si život. Kdykoliv samozřejmě můžete původní nastavení vrátit zpátky.

Obchod Play se naučí skvělou věc. Zajímá vás jakou? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Připojujete telefon k počítači pomocí kabelu?

Zdroj: Vlastní