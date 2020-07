Jak si nastavit video do profilovky na Facebooku? (návod pro začátečníky)

Jednou z parádních funkcí, kterou disponuje sociální síť Facebook, je bezpochyby možnost umístit si k účtu namísto běžné profilové fotografie video. Tuto možnost máme i v České republice několik let a pravděpodobně jste na ni také narazili, pokud Facebook používáte. Profilová videa se v kruhovém prostoru vedle jména uživatelů přehrávají ve smyčce na několika místech a pohled na celkový design sociální sítě to celkem osvěžuje. Pokud je majitel profilu dostatečně kreativní, dají se s tímto nástrojem vymýšlet opravdu zajímavé a efektní kousky. Nastavení přitom není nikterak složité. Jen je k tomu potřeb mobilní telefon, což je hlavní důvod, proč o tom píšeme zrovna u nás. Pojďme si ukázat, jak se profilové video na Facebook nastavuje.

Nutnost provádět celý proces z mobilu jsme si už řekli. Z počítače to opravdu oficiálně nejde a v určitém směru je to dost nepohodlné. Tím směrem myslíme situaci, kdy chcete na profil umístit video editované či jinak zpracované v počítači. V takovém případě si soubor určitě nachystejte do úložiště v telefonu. Doporučujeme využít formát MP4, se kterým si Facebook hravě poradí. Pokud se rozhodnete profilové video rovnou natočit na mobil, starosti s přesunem pochopitelně odpadají. Je ale dobré tomu věnovat čas a péči, aby byl výsledek opravdu dobrý. Myslete i na to, že se video bude zobrazovat v kruhu, takže budou některé části z původních záběrů ořezány (pokud jste je nenachystali na míru).

Ať už si video nachystáte v počítači, nebo ho budete chtít točit mobilem, počítejte každopádně s časovým limitem sedmi sekund. V takto dlouhé smyčce pak Facebook profilové video opakuje. Není to moc, ale i tak to stačí na různá kreativní řešení. V mobilní aplikaci přejděte na stránku vašeho profilu a klikněte na fotografii. Mezi nabízenými možnostmi najdete kromě nahrání fotky také přidání či nahrání videa. Podle toho, zda máte či nemáte něco přichystáno předem, si vyberte.

Nejen u osobních profilů... Videoprofilovka jde nastavit i u některých stránek, nicméně dostupnost je doposud dost nahodilá a výhodu mají stránky ověřené. To samé platí i u videí v prostoru pro fotku úvodní.

Jakmile je nové video v editoru, máte pár možností pro jeho dodatečnou editaci. Patří sem časový ořez (maximem je zmíněných 7 sekund), rozměrový ořez (nutně čtverec) a hlavně výběr náhledového obrázku alias miniatury. Na závěr máte ještě možnost nastavit profilové video pro Facebook jen dočasně.

Vyzkoušeli jste? Povedlo se?