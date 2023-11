Kolik telefonů Redmi se prodalo za 10 let? Číslo šokuje!

Telefony Redmi od Xiaomi dlouhodobě nabízí atraktivní poměr cena versus výkon

Dlouhodobě jsou telefony u zákazníků oblíbené, výrobce se pochlubil úžasným číslem

Podíl Redmi na prodejích Xiaomi je zásadní, uvidíme jak si povede řada Redmi Note 13

Xiaomi je dlouhodobě třetím největším výrobcem mobilních telefonů na světě a stejnou pozici si drží v České republice. Do jeho portfolia nepatří jen telefony Xiaomi, ale také telefony Redmi a POCO. Jednotlivé značky si občas docela konkurují, oblíbené jsou ale všechny tři. Redmi se teď pochlubilo počtem telefonů, které od roku 2013 prodalo. Pokořilo magickou hranici!

Za posledních deset let se po celém světě už stihla prodat více než miliarda mobilních telefonů Redmi. A to je úžasné číslo! Průměrně to na rok vychází na necelých 100 milionů telefonů, v prvních letech to ale určitě bylo podstatně méně. V současnosti to tedy bude o něco více a to znamená jediné – podíl Redmi na celkovém objemu prodejů je značný a bude se pohybovat někde kolem padesáti procent. Ale výrobci bude ve výsledku jedno, jestli je na telefonu napsáno Redmi nebo Xiaomi.

Sám doma mám Redmi Note 12 Pro+ a je to pěkný telefon s vyváženou nabídkou funkcí. Mnohem více se mi ale líbí nové modely z řady Redmi Note 13 a snad neprozradím moc když napíšu, že už jsem tyto přístroje měl možnost vyzkoušet. Těšit se můžete na výrazný posun ve výbavě, telefony střední třídy se opět posunou kupředu a myslím si, že také v budoucnosti bude značka Redmi klíčovou součástí Xiaomi.

Jaké jsou vaše zkušenosti s telefony Redmi od Xiaomi?

Zdroj: X