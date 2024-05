4 důvody, proč je Xiaomi Redmi Note 13 skvělým telefonem pro mainstream

Xiaomi Redmi Note 13 je řada ambiciózních modelů střední třídy

Její nejlevnější článek seženete s cenou pod 5 tisíc korun

Představme si 4 důvody, proč je vhodný pro mainstreamové publikum

Xiaomi v lednu do Česka přineslo řadu Redmi Note 13, zahrnující chytrých telefonů (nižší) střední třídy. Výrobce se s ní snaží navázat na úspěch předešlých sérií a také tentokrát je nabízí jako zařízení s lákavým poměrem mezi cenou a výkonem. Nejdražší kousek z řady překvapí ultra rychlým nabíjením nebo 200Mpx snímačem, ale i ten nejlevnější má něco do sebe, přestože by náročnějším uživatelům nemusel stačit. Pojďme si však představit 4 důvody, proč je naprosto skvělý pro mainstream.

Povedený design a konstrukce

Přestože je Xiaomi Redmi Note 13 možné považovat za budget telefon, dokáže už na první pohled zaujmout svým designem a konstrukčním zpracováním. Vůbec se totiž nezdá, že by se na jeho zevnějšku nějakým způsobem šetřilo. Ba naopak. Telefon zaujme plochými hranami z matného plastu, který působí trošku působí jako kov, a lesklými zády. Současně se mi líbí způsob, jakým z nich vystupují jednotlivé objektivy. Chybou by bylo nezmínit stupeň krytí IP54.

Plynulý a dobře chráněný displej

Když jsem konečně přešel z telefonu se 60Hz obnovovací frekvencí displeje na model se 120 Hz, měl jsem pocit, jako bych všechny systémové animace polil živou vodou. Pokud máte pomalejší obrazovku, pocítíte při přechodu na Redmi Note 13 úplně to samé. Plochý 120Hz AMOLED displej tohoto smartphonu s úhlopříčkou 6,67palce navíc dále nabízí rozlišení 2400×1080 pixelů (FullHD+) a je chráněn sklem Corning Gorilla Glass 3.

Baterie s pěknou kapacitou a nabíjením, které nezklame

Xiaomi Redmi Note 13 nezradí ani svou baterií. S 5 000mAh kapacitou poskytne dostatečnou výdrž na bezproblémové celodenní používání. Dobíjet lze 33W výkonem, a to pomocí adaptéru, který je součástí balení. Celý proces nabíjení z nuly do 100 % na ukazateli zabere asi 70 minut.

Schopný 108Mpx fotoaparát

Podobně jako další telefony z řady má i základní Redmi Note 13 vcelku slušný fotoaparát s rozlišením 108 Mpx, pořizující snímky, které rozhodně nikoho neurazí. V téhle cenové kategorii rozhodně nemůžete čekat zázraky, zvlášť co se týče nočních fotografií, nicméně ve dne jsou snímky pěkně ostré a detailní. Užijete si také věrohodné podání barev.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s firmou Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

