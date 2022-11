4 důvody, proč si pořídit Xiaomi 12T Pro

Extrémně výkonný Snapdragon 8+ Gen1

O výkonu se netřeba v případě Xiaomi 12T Pro nijak zvlášť dohadovat. Pod jeho kapotou totiž tiká nekompromisní Snapdragon 8+ Gen1, který je (mimo právě představený Snapdragon 8 Gen2) tím nejlepším možným čipem, který můžete na Android scéně dostat. V naší recenzi si na jedno jádro v benchmarku Geekbench odnesl skóre 1324 bodů, ve vícejádrovém pak 4351 bodů. Jestliže tedy patříte mezi náročné uživatele, kteří si chtějí užít nejen bleskový chod systému, ale také náročné hry v tom nejvyšším grafickém nastavení, rozhodně neuděláte chybu. Mimochodem Xiaomi 12T Pro patří spolu s OnePlus 10T k nejlevnějším telefonům, které se mohou chlubit právě tímto čipem od Qualcommu.

200Mpx fotoaparát

Xiaomi přišlo v případě modelu 12T Pro s 200Mpx fotoaparátem ISOCELL HP1 od společnosti Samsung a nutno říci, že zde čínský gigant odvedl skvělý kus práce. Na rozdíl třeba od Motoroly Edge 30 Ultra, u které se vyladění foťáků příliš nepovedlo si nebudete mít na co stěžovat, zvlášť v případě, že fotíte primárně hlavním snímačem, a nevadí vám průměrný ultraširoký foťák. Ve většině případů dostanete nádherné a ostré snímky plné detailů v čele se skvělým dynamickým rozsahem. Jedinou vadou na kráse mohou být tu a tam náznaky vyšší saturace barev. Nechybí ani poměrně kvalitní video, které můžete nahrávat až v 8K rozlišení.

Rychlé nabíjení

Xiaomi 12T Pro se může pochlubit velmi rychlým nabíjením o výkonu 120 W. Možná si říkáte, že je taková hodnota až zbytečná, ale jakmile to zkusíte, pravděpodobně si na to velmi rychle zvyknete a už nebudete chtít přejít na model s pomalejší technologií. Je to totiž velmi pohodlné. Pokud si zapnete režim Boost, doplníte telefon z 0 na 100 % za pouhých 23 minut, což je velmi slušná hodnota. Navíc je osvobozující, když potřebujete za 5 minut odejít z baráku, ale máte téměř vybitou baterii. Taková doba na nabíječce totiž doplní 35 % kapacity, což vám postačí na dalších několik hodin používání.

Dlouhá softwarová podpora

Xiaomi 12T Pro se chlubí také poměrně slušnou softwarovou podporou. Ta sice není tak dobrá, jako u Samsungu, stále jde ale na poměry Android telefonů na nadprůměr. Dostanete totiž tři hlavní aktualizace Androidu a čtyři roky bezpečnostních záplat. V praxi to znamená, že telefon dostane i Android 15, vzhledem k tomu, že je dodáván s Androidem 12 s nadstavbou MIUI 13.

Poznámka redakce Tento článek vznikl ve spolupráci s e-shopem xiaomicesko.cz

