Příchod Android Auto 6.0 se blíží, na jaké novinky se můžeme tešit?

Populární systém určený k propojení telefonu s palubní deskou vozu, Android Auto, v předešlém měsíci konečně oficiálně dorazil na český trh. Nyní to vypadá, že bychom se ještě v průběhu ledna měli dočkat aktualizace na verzi 6.0, která do funkcionality Android Auto přinese dvě novinky.

Novinky v Android Auto 6.0: změna tapety a víc Google Asistenta

První změnou, která by se v Android Auto měla s aktualizací objevit, je možnost volby tapety. Dle aktuálního zdrojového kódu aplikace to vypadá, že vám Googleumožní výběr z několika variant grafiky, které si budete moct na pozadí systému nastavit. Vlastní fotku si však pravděpodobně prozatím stále nepřidáte.

Druhou, pro většinu pravděpodobně zajímavější, novinkou jsou zkratky pro Google Asistenta. S využitím této novinky Android Auto po kliknutí na zkratku umístěnou na domovské obrazovce provede předdefinovanou operaci. S automatizací pak souvisí i funkce „Assistant Routines“. Rutiny umožní nastavit i celé sady úkolů – například spustit oblíbený playlist a napsat zprávu domů, že už jste na cestě.

Aktualizace aplikace by měla rovněž vyřešit několik reportovaných chyb. Mezi ty patří například nefunkční tmavý režim, nedostatky propojení se Spotify či chybné vyhodnocování stavu baterie telefonu. Vše zmíněné by mělo do Android Auto dorazit v průběhu ledna. Prozatím však nejsou vydány žádné oficiální informace.

Zajala vás nová verze Android Auto?

Zdroj: The Next Web