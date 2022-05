Používáte widgety pro Překladač Google? Prochází proměnou

I když mu v posledních měsících citelně zatápí velmi kvalitní konkurent DeepL, zavedený Překladač Google nadále zůstává jedničkou v převádění nejen textového obsahu do cizích jazyků a jednou z nejpopulárnějších služeb společnosti Google vůbec. Mnozí uživatelé jeho mobilní verze jsou na něj dokonce tak zvyklí, že používají také jeho vlastní widget na plochu. Právě tento prvek přitom aktuálně mění svůj vzhled. I pro něj už je přichystána nová podoba v rámci stylu Material You.

Say hello, hola, namaste or konnichiwa to the new Google Translate widget on Android. Learn more → https://t.co/w2BcBo0ozi pic.twitter.com/RHQ7b0SXRl

— Google (@Google) April 28, 2022