Překladač Google pro Android dostává tmavý režim. Má nezvyklé barvy

I uživatelé Androidu se snad brzy dočkají tmavého prostředí v Google Překladači. Velmi oblíbená aplikace podle některých uživatelů nasazuje dark mód od aktuální verze 6.5. Jde ale podle všeho zatím jen o ojedinělé případy. Ani nám se ještě nepodařilo v redakci tmavý režim pro Překladač Google zapnout. Z dostupných snímků obrazovky je ale zřejmé, jak by měl nakonec vypadat. Bude totožný s tím v aplikaci pro iOS. To mimo jiné znamená, že bude zpracovaný v trochu podivných barvách a odstínech.

Na tmavý režim pro Překladač Google čekají uživatelé Android telefonů už pár měsíců. S verzí pro iOS přišel Google o něco dřív a to je určitě ještě více namlsalo. (Mimochodem – proč myslíte, že Google často vydává novinky nejprve pro iOS?) Teď už se snad čekání blíží ke konci. Aplikace by měly ve výsledku vypadat téměř totožně, což se týká i zmíněných barev. Pokud byste porovnali tmavý Překladač s ostatními Google nástroji v dark provedení, našli byste pár drobných, ale viditelných odchylek. Zejména jiný odstín šedé nebo jinou barvu písma. Těžko říct, co firmu vede k tomu, aby zrovna Překladač vypadal jinak.

Funguje vám tmavý režim v Překladači?

Zdroj: 9to5