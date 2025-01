Umělá inteligence se dočkala skvělého využití. VLC zobrazí titulky k filmů ve 100 jazycích

Kdo by neznal VLC, jeden z nejznámějších přehrávačů multimédií? Nejen, že umí přehrát prakticky jakýkoliv formát, ale navíc je dostupný na většině platforem, jak na Androidu, tak na Windows nebo iOS. Nyní předvedl Jean-Baptiste Kempf, prezident společnosti VideoLAN na CES 2025 novou funkci, která potěší každého. Nejedná se o nic menšího, než automatické generování titulků a překlad do více než 100 jazyků.

Funkce spoléhá na umělou inteligenci, která běží na zařízení uživatele. Díky tomu není nutné internetové připojení a ani není třeba se obávat o ztrátu soukromí.

VLC automatic subtitles generation and translation based on local and open source AI models running on your machine working offline, and supporting numerous languages!

Demo can be found on our #CES2025 booth in Eureka Park. pic.twitter.com/UVmgT6K4ds

— VideoLAN (@videolan) January 8, 2025