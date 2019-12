Mate Xs bude dřív. Huawei představí nový ohebný telefon už v únoru

První čínský telefon s ohebným displejem ještě oficiálně nedorazil do Evropy a už je za rohem představení jeho nástupce. Huawei hodlá v únoru 2020 představit druhou generaci Mate X na konferenci v Barceloně. Současný ohebný telefon této značky je zatím dostupný pouze na čínském trhu. Na ten evropský by se prý měl čínský přístroj s flexibilní obrazovkou dostat v prvním kvartálu roku 2020. Dost možná by tak mohlo představení upgradovaného Huawei Mate X předběhnout vypuštění svého předchůdce v Evropě. Může to místní zákazníky odradit? Uvidíme. Taky se ale může stát, že se do Evropy rovnou dostane právě až vylepšená verze. Oba tyto termíny nicméně oficiálně potvrdil ředitel zákaznické sekce Huawei Richard Yu.

Konkrétní akcí, na které by mělo k představení dojít, je barcelonský Mobile World Congress. Bude se konat od 24. do 27. února 2020. Podle spekulací by měla mít nová generace ohebného telefonu od Huawei pevnější panty i obrazovku a poháněna by měla být čipsetem Kirin 990 5G. Počkáme si na oficiální představení a necháme se překvapit, zda se technické spekulace potvrdí. Ať už bude nakonec telefon vybaven jakkoli, díky ohebnému displeji bude mít postaráno o několik jasných konkurentů. Do světa se chystá Motorola Razr 2019, nová generace Samsung Galaxy Fold a také další “véčko” s ohebnou obrazovkou z jihokorejské dílny. Sledovat souboje těchto přístrojů bude v roce 2020 asi hlavní náplní všech fanoušků revolučního vývoje smartphonů.

Těšíte se na představení upgradovaného Huawei Mate X?

Zdroj: acentral