Samsung Galaxy S20+

Android 10 / ONE UI 2.0

čipset Exynos 990

6,7″ Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 3200 x 1440 pixelů (525 ppi) a obnovovací frekvencí 120 Hz

fotoaparáty 12 MPx hlavní + 12 MPx ultraširoký + 64 MPx telefoto + hloubkový ToF a přední 10 MPx

a přední 10 MPx 8 GB RAM a 128 GB úložiště + možnost vložit až 1TB SD kartu

baterie s kapacitou 4500 mAh

rozměry 73.7 x 161.9 x 7.8 milimetrů

váha 186 g

barvy černá (Cosmic Black), šedá (Cosmic Gray) a modrá Cloud Blue)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Android 10 / ONE UI 2.0

čipset Exynos 990

6,9″ Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 3200 x 1440 pixelů (511 ppi) a obnovovací frekvencí 120 Hz

fotoaparáty 108 MPx hlavní + 12 MPx ultraširoký + 48 MPx telefoto + hloubkový ToF a přední 40 MPx

baterie s kapacitou 5000 mAh

rozměry 76.0 x 166.9 x 8.8 milimetrů

váha 220 g

barvy černá (Cosmic Black), šedá (Cosmic Gray)

(Cosmic Black), (Cosmic Gray) doporučená maloobchodní cena 34 990 Kč (12/128 GB) a 39 990 Kč (16/512 GB)

Hlavní rozdíly mezi modely se tedy dají shrnout jednoduše: Obecně si připlatíme za kvalitu a počet senzorů fotoaparátů a za větší baterii. V případě modelu Ultra pak ještě za 12 GB RAM, funkci Nona Binning a podporu 5G sítí. Úplně nejsilnější verze pak nabídne ještě i 16 GB RAM a úložiště o velikosti 512 GB.

Dostupnost a bonus

Ihned 11. února ve 20:30 (během představení) odstartují předobjednávky, které skončí 8. března 23:59. Telefony se začnou prodávat 13. března. Kdo si objedná model S20+ či S20 Ultra, dostane jako dárek sluchátka Galaxy Buds+ v hodnotě 4 499 Kč. Nový model těchto sluchátek nabídne hlavně větší počet mikrofonů pro kvalitnější přenos a až jedenáctihodinovou výdrž. Samotná sluchátka budou v prodeji od 14. února.

První dojmy

Co na telefony říkáme po úvodních minutách, kdy jsme je mohli mít v ruce? Telefony jsou obrovské, ale v ruce se drží překvapivě dobře. Není to ale pochopitelně nic pro drobné dlaně a krátké prsty. Všechny modely jsou s ohledem na výbavu kupodivu také lehké. Při pohledu na papírové hodnoty kapacit baterií se chce člověku hned jásat, ale až dlouhodobé používání ukáže pravdu. Vysoké hodnoty klidně může velmi rychle spolykat výkon. Nevíme, za jak velkou nevýhodu máme považovat nepřítomnost čipsetu Snapdragon 865 pro náš trh. Není to příjemná zpráva, ale dokud nebudeme mít možnost s ním Exynos 990 porovnat, nemůžeme soudit. Hodnoty základních úložišť jsou na pováženou. Za podobné ceny mohly být vyšší, ale v porovnání se stejně drahými konkurenty vlastně nové Samsungy vůbec nezaostávají. Ba naopak. Navíc do nich jde vložit až terebajtová SD karta, což je paráda.

Na závěr si ale neodpustíme ležérní pokrčení ramen u dvou vlastností, které jihokorejská firma považuje za stěžejní. Proklamovaný stonásobný digitální “Space Zoom” si moc nedokážeme představit při reálném fotografování. Skoro každý, kdo bude chtít vyfotit předmět z menší vzdálenosti a bude mít možnost si popojít, jistě pár korků obětuje. V zájmu kvality snímku. Stonásobný zoom je úžasná hodnota, ale v současnosti prakticky asi nevyužitelná. Leda byste si chtěli v živém náhledu přečíst SPZ na autech na druhé straně sídliště. Stejně tak nejsme přesvědčeni o praktickém využití funkce Single Take. Ta má pomoci dělat fotky například na party nebo na rušných místech s mnoha pohyblivými předměty. Nedokážeme si ale dobře představit, že na diskotéce bude mít uživatel chuť a trpělivost zmáčknout tlačítko a pomalým otáčením telefonu vybízet umělou inteligenci k focení.