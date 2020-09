Po několika únicích jsme se dočkali představení Moto G9 Plus. Podobně jako řada předchozích telefonů této řady, i model z roku 2020 spadá do střední třídy, kde nabízí poměrně zajímavé parametry, velkou baterii a zachovávají se i věci jako je třeba 3,5mm audio konektor. Co všechno si Motorola připravila tentokrát?

Představení Moto G9 Plus proběhlo ve stínu ohebného Razru 5G

Telefon Moto G9 Plus byl představen krátce po nečekaném odhalení nové verze ohebného telefonu Motorola Razr. I díky tomu může trochu zapadnou, což by byla určitě škoda. Výkon smartphonu obstarává čipset Snapdragon 730G, který doplňuje 4GB RAM paměť a 128GB úložiště. To se dá rozšířit pomocí microSD karet až do kapacity 512 GB. Rovnou z krabice běží na Androidu 10, který má velice blízko k čisté verzi. Motorola přidává pouze několik softwarových vylepšení.