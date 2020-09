Samsung představil v srpnu hned tři nové telefony – Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 5G a Galaxy Z Fold 2. Tím však nehodlá skončit. Začal totiž rozesílat pozvánky na událost, kde by mělo dojít k představení Galaxy S20 FE (Fan Edition). Kdy se tedy telefonu dočkáme?

Představení Galaxy S20 FE se dočkáme brzy

Další událost Unpacked je plánována na 23. září a právě v tento datum dojde k odhalení dlouho očekávaného modelu Galaxy S20 FE. Potvrzují to i názvy souborů ve zdrojových kódech. Můžeme počítat se živým vysíláním na YouTube a také webu Samsung.com. Zatím se vedou debaty o tom, zda bude telefon obsahovat Snapdragon 865, nebo Exynos 990. Ve hře jsou totiž obě dvě varianty.

Telefon dále dorazí v šesti barevných variantách. O výdrž baterie by se měl starat 4 500 mAh akumulátor s 15 W nabíjením. Přední stranu telefonu údajně pokrývá Infinity-O displej o velikosti asi 6,5 palce. To se trochu liší od jiných úniků, které tipují 6,7 palce. Můžeme očekávat 120 Hz obnovovací frekvenci, což je jistě příjemná zpráva a také One UI 2.5, které je založeno na Androidu 10.

Čím by vás Galaxy S20 FE oslovil nejvíce?

Zdroj: gsmarena.com