Startují objednávky na Sony Xperia 1 II. V ceně jsou sluchátka za osm tisíc

Společnost Sony brzy vyšle i na český trh nový telefon Xperia 1 II. Když se podíváte na jeho avizované parametry a sebevědomou cenu, z přístroje je cítit velké odhodlání prorazit. Jsme velmi zvědaví, jestli se mu to skutečně podaří. Níže si shrneme, jak telefon popisuje přímo výrobce. Předobjednávky telefonu Sony Xperia 1 II začaly 25. května a do plného prodeje půjde 15. června. Kromě propagovaných vlastností je velkým lákadlem dárek, který Sony k předobjednávkám (do vyprodání zásob) přibaluje. Jde o špičková bezdrátová sluchátka WH-1000XM3 v hodnotě bezmála osm tisíc korun.