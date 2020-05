Omezil vám Facebook či Instagram video kvůli hudbě? Má to nová pravidla

Pokud jste někdy publikovali živé či předem nahrané video na Facebook či Instagram, možná jste se setkali s jeho následným omezením kvůli použité či zachycené hudbě v něm. Publikování audiovizuálního obsahu je pochopitelně limitováno licencemi a jestliže roboti na pozadí sociálních sítí rozpoznají ve videu “komerční” skladbu nebo skladby, mají důvod zasáhnout. V době koronavirové pandemie se velká spousta uživatelů uchýlila právě k publikování videí. Často jde právě o záznamy či živé přenosy, které zachycují přehrávanou hudbu. Ať už v pozadí, nebo jako hlavní obsah. Autoři jsou pak mnohdy překvapení, když dojde k částečné či úplné blokaci jejich videa. Facebook a Instagram na to mají pochopitelně s ohledem na licence právo, ale pravidla pro hudbu ve videu doposud nebyla moc jasná. Blokování probíhalo téměř nahodile a uživatelé přesně nevěděli, co si mohou dovolit. Od 20. května by ale mělo být jasněji. Bylo publikováno nové a konkrétnější znění podmínek.

Nově specifikovaná pravidla pro hudbu ve videu na sociálních sítích Facebook a Instagram potěší všechny, kteří chtějí mít přesně stanovené hranice. Naopak ale samozřejmě zklamou všechny, kdo doufali v nějaké volnější podmínky, které doposud trochu panovaly kvůli pandemii. “Chceme uživatelům dopřát zážitek z hudby, ale zároveň musíme brát ohled na držitele práv. Existují proto limity, které je potřeba dodržovat a které teď zveřejňujeme,” popisuje společnost v novém blogovém příspěvku.

Pravidla pro hudbu použitou ve Facebook či Instagram videu

Na příběhy se omezení nevztahují, ani v případě záznamů živých vystoupení (kapely, DJs)

Čím delší stopy kompletních skladeb ve videu, tím větší je šance na omezení

Doporučena jsou tedy krátká videa

Ve videu by vždy měl být vizuální prvek tím primárním, nesmí jít o vyloženě jen o hudbu

Nové podmínky platí jak pro živé přenosy, tak i pro běžná videa. A to pro všechny druhy účtů – osobní i firemní, ověřené i neověřené. Licence na hudbu jsou pro Facebook a Instagram platné v asi 90 zemích světa, ale může se stát, že v některých regionech se z videa přehrávat nebude. Společnost také připomíná, že existuje hudební kolekce, ze které si uživatelé mohou vybírat skladby do videí bezplatně a bez obav z omezení.

Autoři dostanou nový druh notifikací

Mezi pozitivní novinky určitě patří zavedení nových notifikací. Namísto toho, aby bylo “nepovolené” video rovnou přerušeno či odstraněno, dostane tvůrce napřed upozornění. To ho bude informovat o tom, z jakého důvodu není jeho obsah v pořádku. A to jak v průběhu přehrávání či nahrávání, tak po případném zásahu ze strany sociální sítě. U živého přenosu se například může zobrazit notifikace, že právě přehrávaný obsah je licencován a autor by měl jeho přehrávání ukončit. Pokud tak neučiní, robot obsah s ohledem na pravidla pro hudbu ve Facebook či Instagram videu odstraní či zablokuje jeho část.

