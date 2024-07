Poznámkový blok si během posledních let prošel významnou proměnou

Obdržel modernější rozhraní, tmavý režim i vytoužené karty

Jeho nová funkce však budí rozruchy, podle mnohých je na škodu

Poznámkový blok patří do skupinky nativních aplikací, které během posledních dvou let zažily ve Windows jednu z největších proměn. A přitom jde pouze o základní textový editor. Sami si ale zodpovězte: jsou karty nebo tmavý režim opravdu na škodu? Za nás rozhodně ne. O novince, kterou Microsoft nyní rozšiřuje mezi všechny uživatele Windows 11, se to samé ale s takovou jistotou říct nedá.

Po definitivním pohřbení WordPadu jej má Poznámkový blok v určitých ohledech zcela nahradit. A pokud tohle není záměr Microsoftu, pak si nedokážeme přesně vysvětlit, proč by do aplikace přidával kontrolu pravopisu a autokorekci.

Tyhle dvě vychytávky se začaly v Poznámkovém bloku testovat již na jaře a teď je Microsoft po čtyřech měsících v tichosti vysílá na počítače jednotlivých uživatelů (upozornil na to server Tom’s Hardware). Zatímco někteří uživatelé po funkci dychtili, jiní zdaleka nejsou nadšeni.

Spellcheck i autokorekci je možné vypnout

Nemůže za to přitom způsob, jakým je funkce zpracovaná – vadí jim její samotná existence. Mezi mnohými rezonuje názor, že je Poznámkový blok dokonalý pro svou jednoduchost a novinky tohoto charakteru, které nutně ani nemusí zjednodušit práci (kdo chce korekci textu, zřejmě použije Word), mu akorát škodí.

Jaký názor máte na korekci textu v Poznámkovém bloku vy?

