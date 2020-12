Rozhlas zve: Poslechněte si pět povídek, které napsala umělá inteligence

Podobné experimenty jste už možná zahlédli v nějakých zahraničních zprávách. Počítače vybavené umělou inteligencí umí nejen odpovídat na dotazy, ale i tvořit umělecká díla. V základu to dokáží třeba i chytří asistenti. U obrazových to až tako složité není, ale co když počítači svěříte složení příběhu? Ne jen několika vět, ale celých povídek se zápletkami? Mimo jiné se to rozhodl vyzkoušet i Český rozhlas, který strojovému učení a umělé inteligenci svěřil tvorbu pěti příběhů. Tyto povídky, které stvořila umělá inteligence, pak ve spolupráci s herci převedl na rozhlasové hry. Ty si můžete poslechnout.

Projekt je nazvaný Digitální spisovatel a počítač v rámci něj musel “nastudovat” desetitisíce různých knih a autorů. „Funguje to tak, že se neuronová síť napíše ze stovek a tisíců různých autorů a jejich děl podle zadaných parametrů své vlastní dílo. Podařilo se nám získat celu řadu skvělých herců, takže si myslím, že si na své přijdou jak milovníci tradiční rozhlasové tvorby tak i ti, kteří hledají zajímavý zvukový experiment,“ popisuje šéfproducentka Českého rozhlasu Anna Vošalíková, jak povídky umělá inteligence tvořila. Vytváření příběhů je detailněji rozebráno v podcastu Ping. Umělá inteligence postupně napsala pět krátkých příběhů – zapnout si můžete historický a milostný román, detektivku, sci-fi a horor. Poslouchat můžete i v aplikaci…

