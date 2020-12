Porovnání levných mobilů Xiaomi POCO M3 a Samsung Galaxy A20s

Patříte do skupiny lidí, kteří mají v plánu někomu naložit pod stromeček mobilní telefon? A hledíte při tom celkem dost na co nejnižší cenu, ale i jakousi zavedenou kvalitu? Dost možná vám mohou oči sklouznout k novému Xiaomi modelu POCO M3. Nedivíme se, poutá pozornost hned z několika důvodů. Jedním z nich je pochopitelně právě i cena. Řekli jsme si, že proti němu postavíme téměř stejně drahý (i když spíš levný) a velmi podobný mobil z aktuální nabídky Samsungu, jehož telefony stále drží pozici těch celosvětově nejprodávanějších. Dnes z toho tedy nakonec bude porovnání parametrů Xiaomi POCO M3 a Samsung Galaxy A20s. Cenově se tito konkurenti liší o pár stovek korun. Co za tu cenu ale skutečně nabízejí?

Porovnání parametrů POCO M3 vs. Samsung Galaxy A21s

Základní specifikace

Po stránce designu si telefony nemají skoro co extra závidět. Oba dostaly “kapkovitý” výřez na přední foťák, skoro stejně velký plochý displej a trojici fotoaparátů na stejné místo zad. Při bližším pohledu je ale vidět, že se POCO může pochlubit menšími okraji. Foťáky jsou u Samsungu olemovány decentním rámečkem, Xiaomi na to šlo o poznání radikálněji. Je na vkusu uživatele, co mu více vyhovuje. To platí i o umístění čtečky otisků, které se u modelů liší.

Xiaomi POCO M3 Samsung Galaxy A20s rozměry 162.3 x 77.3 x 9.6 mm 163.3 x 77.5 x 8 mm hmotnost 198 g 183 g displej 6.53″ IPS LCD 6.5″ IPS LCD rozlišení 1080 x 2340 px (395 ppi) 720 x 1560 px (264 ppi) procesor Snapdragon 662 Snapdragon 450 baterie 6000 mAh 4000 mAh nabíjení 18W 15W bezdrátové ne ne jack ano ano NFC ne ne otisk prstu bok záda

Výkonnostní a zobrazovací parametry už mnohem více ukazují na fakt, že Xiaomi více tlačí na poměr cena vs. výkon. Dvojnásobné rozlišení, o dost vyšší ppi (počet bodů na palec), kapacita baterie a v neposlední řadě modernější čipset hrají ve prospěch čínského mobilu.

Fotoaparáty

Hlavní senzor má POCO M3 znatelně kvalitnější, nicméně celková kombinace foťáků dělá ze souboje vyrovnanou partii. Je totiž na preferencích uživatele, zda raději sáhne po (opravdu velmi slabém) makro objektivu, nebo dá přednost ultraširoké čočce. V tomto ohledu má asi navrch Samsung.

Xiaomi POCO M3 Samsung Galaxy A20s hlavní 48 MPx, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/1.8, 27mm, PDAF ultraširoký – 8 MP, f/2.2, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm makro 2 MPx, f/2.4 – hloubkový 2 MPx, f/2.4 2 MPx, f/2.4 přední 8 MP, f/2.1 8 MP, f/2.0

Systémy

Tento odstavec bude vlastně úplně stejný jako při nedávném srovnání modelů Galaxy A51 a POCO X3. Samsung telefon běží pochopitelně na nadstavbě One UI, momentálně se ho týká přechod na verzi 3.0 s jedenáctým Androidem. POCO M3 má v sobě dvojitou systémovou nadílku. Jelikož jde o telefon z Xiaomi rodiny, nepřekvapí nadstavba MIUI 12. V ní plochy a spouštění aplikací řeší navíc ještě POCO Launcher 3.0. Čínský telefon zatím běží na Android 10.

Ceny a varianty

Při porovnání specifikací RAM a úložišť zjistíme, že mezi Xiaomi POCO M3 a Samsung Galaxy A20s jsou podstatné rozdíly i tady. Korejský telefon nabízí pouze trojgigovou operační paměť a úložiště o velikosti 32 GB. Oproti tomu čínský začíná až na kombinaci 4/64 GB a má i variantu s dvojnásobným úložištěm.

Xiaomi POCO M3 Samsung Galaxy A20s 4/64 GB za 3999 Kč 3/32 GB za 3590 Kč 4/128 GB za 4499 Kč –

POCO M3 je k dostání v modré, černé a žluté. Konkurent od Samsungu nabízí modrou a černou.

Který z těchto mobilů byste chtěli dostat na Vánoce?