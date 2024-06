Obrátili jsme se na PČR s dotazem na bezpečnost používání mobilů během řízení auta

Obsluha navigace je možná, ale nesmíte mobil držet v ruce

V každém případě se musíte věnovat řízení auta a ne mobilu

Řidič se má věnovat provozu a ne mobilu či navigaci. Tak by se dalo shrnout vyjádření Policie ČR na dotaz, co se smí a co ne.

Mobil za volantem

Blíží se doba dovolených a mnoho z nás vyrazí autem na místa, kde v životě nebyli nebo se jen potřebují dostat z jedné části Brna na druhou, a proto rádi využijí možností moderních navigací, které upozorní na uzavírky, kolony a policejní hlídky. Stejně tak si nemálo z nás potřebuje vyřídit během řízení auta hovor.

Protože je používání mobilu za volantem rizikovou činností, zeptal jsem se Policie ČR na nejdůležitější pravidla, která musí řidič dodržet. Nejde jen o to, že za porušení těchto pravidel hrozí postih, ale hlavně o to, abychom všichni bezpečně dojeli do cíle.

Můj dotaz zněl: Je v pořádku, pokud:

mám telefon v držáku a volám přes handsfree přímo na telefonu?

volám přes handsfree zabudované v autorádiu?

mám v uchu sluchátko a volám přes sluchátko (dvě sluchátka omezují vnímání okolních zvuků, ale někdo má v uchu jen jedno)

volám přes chytré hodinky?

Poznámka Ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanoví, že: „Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.“

Odpověď byla mírně obecná s odvoláním se na výše zmíněný § 7:

Z uvedeného lze dovodit, že obsluha hands-free není trestná, za předpokladu, že se řidič plně věnuje řízení vozidla. Rovněž není konkretizován typhands-free. Podstatné tedy je, aby řidič nedržel žádné hovorové zařízení v ruce, ani jiným způsobem, např. tváří přitisknutý telefon k rameni, a aby obsluha hands-free byla snadná a intuitivní, podobně, jako obsluha autorádia. Obdobně lze toto pravidlo aplikovat i při ovládání navigace.

Moje další otázka byla k používání navigací, konkrétně ohledně varování před policejními hlídkami a radary:

pasivní používání těchto varování, tzn. mám zapnuté varování, ale sám hlídky nenahlašuju

aktivní oznámení o hlídce nebo radaru

Poznámka Ustanovení § 3 odst. 6 zákona o silničním provozu stanoví, že: „Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Popisované případy upozornění navigací či v autorádiu nejsou protiprávním jednáním. K otázce varování na dopravní situaci pomocí Waze v telefonu odpověď viz výše. Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

To znamená, že upozornění ostatních řidičů na hlídku nebo radar není protiprávní, pokud při tom dodržím výše zmíněné zásady. Nechat se informovat o hlídkácha a radarech také není postihnutelné. Co se nesmí, je instalace zařízení, které by aktivně rušilo nebo jinak znemožňovalo například měření rychlosti (antiradar).

Co si z toho odnést? Z hlediska postihu je důležité, aby vás nikdo nechytil při tom, že držíte telefon v ruce. Z hlediska bezpečnosti je podstatné, že se máte dívat na silnici a věnovat se situaci před vozem a kolem něj a ne obrazovce mobilu.

Zdroj: PČR, Zákon o pozemních komunikacích