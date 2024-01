Pokémony zná snad každý na světě, nostalgické jméno nás provází skoro 30 let a každým rokem dostávají tito magičtí tvorové nové přepracování. Po největším boomu v podobě AR hry Pokemon Go, přichází na scénu nový stop-motion animovaný seriál Pokémon Concierge na streamovací platformě Netflix. Podobné formáty můžeme znát například z Pata a Mata, Mrtvé nevěsty Tima Burtona, nebo Ovečky Shaun. Premiéru měl teprve 28. prosince a za pár dní se stal hitem platformy.

Příběh má vyprávět cestu Haru, delegátky, která po sérii nešťastných životních událostí začíná pracovat ve středisku určeném pro relaxaci Pokémonů. Její pracovní náplní je poskytnout tu nejlepší péči a uspokojit jejich potřeby. Po jejich boku však pochopí, co je jejím životním posláním a co jí dělá v životě šťastnou, podobně jako v každém romantickém filmu.

