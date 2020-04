V Pokémon GO budou do 1. května dostupnější souboje mezi přáteli

Hráči mobilní hry Pokémon GO mohou od dnešního dne využít další změny pravidel, která reaguje na současný pandemický stav ve světě. Poté, co se před několika dny například zdvojnásobila vzdálenost pro přístup do tzv. Gymů, přichází mírnější požadavky i pro systém přímých soubojů. Jde konkrétně o utkání mezi uživateli, kteří jsou v aplikaci spřátelení. Ti mají běžně možnost spustit vzájemný souboj na dálku v případě, že level jejich přátelství dosahuje úrovně Ultra nebo Best. Tedy dvou nejvyšších na čtyřúrovňové stupnici. Teď se k nim až do prvního května přidává také varianta Great. Co to znamená? Hráči mají možnost vyzvat na dálkový souboj (nemusejí být standardně ve vzájemné blízkosti) i přátele, se kterými nemají nejvyšší vazby. Autoři Pokémon GO tímto krokem nadále posilují snahu o to, aby se hráči třeba i z důvodu souboje nemuseli nutně osobně scházet.

Vývojářská společnost Niantic, která za hrou stojí, informovala o novince před pár hodinami prostřednictvím e-mailu a notifikací ve hře. Kromě tohoto vstřícného kroku došlo také k posunu jednoho dřívějšího. Hráči (trenéři) mohou až do 13. dubna vstupovat do globálních bitev v rámci GO Battle League i bez PokéCoinů nebo povinně nachozených kilometrů. I tyto souboje tedy mají v Pokémon Go mírnější pravidla pro vstup. Kromě těchto výhod ve hře nově platí například i bonus v podobě více Stardust a XP při chycení prvního pokémona dne. Zvýšil se také objem věcí, které můžete od přátel obdržet v rámci dárku.

Hrajete Pokémon GO? Těší vás tyto novinky?

Zdroj: Niantic