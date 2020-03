Italský občan přistižen při hraní Pokemon GO. Co řekl policistům?

Už od 9. března je Itálie v karanténě. Tu stát prosadil s nadějí, že utlumí nákazu koronaviru. Jeden 31 letý Ital však tuto situaci příliš vážně nebere a spolu se svou dcerou se vydal do města lovit Pokemony skrz populární hru Pokemon GO. K této bizarní situaci navíc došlo ve městě San Ferro na severu Itálie, které bylo vůbec jedním z prvních středisek, kde se COVID-19 vyskytl.

Tento muž byl spolu s jeho dcerou předveden na policejní stanici, ovšem celou dobu policistům vysvětloval, že má dost dobrý důvod na to, aby byl venku. Poté, co všichni dorazili na stanici muž sdělil, že prostě musel ulovit jednoho z Pokémonů. To samozřejmě nebyl dost dobrý důvod a muž se tak připojil k dalším 43 000 lidem v tomto regionu, kteří jsou nyní obviněni z přestupku.

Alespoň doufáme, že byl na nějaké vysoké úrovni. Ale teď vážně. Zůstaňte doma. Pokud nemusíte vycházet, nechte lov Pokémonů na jindy a zahrajte si třeba Call Of Duty: Mobile. Nebo se podívejte na zajímavé Netflix seriály.

Hrajete stále Pokemon GO?

Zdroj: phonearena.com