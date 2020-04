Vstřícné změny v Pokémon Go pokračují. Co dalšího hra umožní i z domu?

Opustili jste před lety hru Pokémon Go kvůli nutnosti stále někam chodit a vytrácející se interaktivitě? Nebo se hrdě hlásíte k těm, kteří ji stále nadšeně hrají? Pokud patříte do druhé skupiny, tato novinka vás prostě jen potěší. Jestli do první, možná vás motivuje hru znovu spustit. Společnost Niantic se rozhodla znovu upravit podmínky některých mechanismů hry tak, aby se dala hrát ještě častěji z pohodlí domova. Již teď jsou mírnější pravidla pro souboje s přáteli, vstup do globální Go Battle League, sběr předmětů nebo zisk zkušenostních bodů. K dosavadním vstřícným úpravám se v Pokémon Go přidává jednodušší přístup do takzvaných Raid soubojů. Tedy speciálních bitev u standardních Gym stanovišť, ke kterým je za běžných okolností nutné dojít.

Nově nebude nutné k Gymům přímo chodit, půjde se k nim při “raidu” připojit vzdáleně z kteréhokoli místa, ze kterého jde na Gym na hrací ploše vidět. Jde o několik stovek metrů. Tyto Raid battles jsou lákavé v tom, že v nich může až 20 hráčů společně udolávat velmi silného Pokémona a v případě vítězství získat významné odměny. V čele se samotným Pokémonem.

Oblíbené “raidy” se u Gymů spouštějí v určitých časových intervalech a trvají jen omezenou dobu. Hráče přitom před startem lákají k příchodu výrazným časovým odpočtem. Pokud máte v Pokémon Go ve svém viditelném okolí Gym, brzy nebudete muset pro vstup do Raid battlu ani opustit byt. Umožní to nový Remote Raid Pass. Změny byly oznámeny 15. dubna a měly by být ve hře aplikovány co nevidět.

Hrajete Pokémon Go? Nebo si ho díky této novince (znovu) zapnete?

Zdroj: Niantic