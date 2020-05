Bylo na čase. Messenger nás bude lépe chránit proti podvodným zprávám

Online komunikátor Messenger od Facebooku čeká vcelku významný posun z hlediska bezpečnosti. Nejenže má brzy zavést koncové šifrování zpráv, ale dokonce si hodlá posvítit i na známé podvodné zprávy a další podezřelé aktivity. Předpokládáme, že mnozí z vás se již s nějakou formou podvodné zprávy na Messengeru setkali. Tyto soukromí, datům i peněžence nebezpečné zprávy chodí většinou přímo od přátel, kteří o její existenci ani neví. Uživatel, důvěřující dané osobě, klikne na odkaz či jiný interaktivní prvek a může být zle. Tyto podvodné zprávy bude Messenger do budoucna odhalovat a blokovat pomocí umělé inteligence a strojového učení.

Zvláštní je, že na jedné straně Facebook tvrdí, že soukromé zprávy nečte, ale pak přijde s něčím takovým, co je v podstatě založeno jen na obsahu zpráv. Ať už vám to vadí málo či hodně, funkce to bude jistě praktická a ochrání ty nejzranitelnější. Pokud umělá inteligence odhalí podezřelou zprávu, zobrazí příjemci notifikaci. U ní bude možné po zvážení odesílatele zablokovat či zprávu ignorovat. Kromě toho se budou zobrazovat obecné tipy, jak podvodné zprávy na platformě Messenger poznat.

Kromě této novinky ještě Facebook představil jednu velmi podobnou funkci, která má ale chránit děti. Jakmile s nimi bude nevhodným způsoben komunikovat nějaký dospělý, postup bude podobný jako u podvodných zpráv. Ještě by se hodil obecný filtr pro šikanu mezi dětmi. Ale opět jsme u otázky: Co všechno Messenger ze zpráv pozná, když je pak schopný nabídnout takové funkce?

Jak často vám chodí podvodné zprávy na Messenger?

Zdroj: acommunity