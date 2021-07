Server Anandtech odhalil, že společnost OnePlus manipuluje s výsledky benchmarků a co hůř, tak také s velkým množstvím oblíbených aplikací a her. Zatímco v minulosti spočíval podvod OnePlus v tom, že záměrně navyšoval výkon, jakmile bylo zjištěno benchmark testování, tak nyní se děje pravý opak. Při benchmark testování se využívá maximální výkon čipsetu Snapdragon 888, avšak u velkého množství oblíbených aplikací a her se záměrně brzdí výkon a uživatelé tak nemůžou využít všechen výkon telefonu OnePlus 9 Pro.

Nejedná se o první podvod OnePlus. Společnost již byla chycena v minulosti

S podvody u benchmarků má zkušenost řada velkých společností, včetně OnePlus. Už u modelu OnePlus 3T byla společnost obviněna z toho, že při aktivaci benchmarku navyšuje takt tehdejšího čipsetu Snapdragon 821. OnePlus tehdy v prohlášení tvrdilo, že se jedná o vlastnost nadstavby OxygenOS. Zajímavé je to, že v další aktualizaci již byla tato vlastnost odstraněna. Dlouhou dobu to vypadalo, že se společnost poučila a nic podobného v posledních letech nebylo zaznamenáno.

Anandtech však nyní objevil pravý opak tohoto chování. Možná až z nepochopitelných důvodů OnePlus záměrně blokuje výkon u řady aplikací a her. Konkrétně má jít o přiškrcení výkonu o 20 až 35 procent, v záležitosti na aplikaci či hře. Důvodem tohoto snížení výkonu má být to, že OnePlus oblíbeným aplikacím na seznamu zamezuje využít extra výkonné jádro Cortex 1, anebo jej výrazně podtaktuje. Velmi dobře to jde například při testování rychlosti prohlížečů, kdy oblíbený Google Chrome funguje na OnePlus 9 Pro mnohem pomaleji než Vivaldi, který není na seznamu.

Na seznamu “blokovaných” aplikací jsou Zoom, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Chrome, Firefox, Netflix, Microsoft Office, Twitch, Discord, Pokemon Go a mnoho dalších. Zajímavé je také to, že do seznamu blokovaných se dostaly i oblíbené hry jako Candy Crush, avšak pokud se jedná o hru náročnou na výkon jako třeba Genshin Impact, která se častokrát používá k benchmarkovacím účelům, tak samozřejmě na seznamu není. Pravděpodobně i kvůli tomu, že ztráta výkonu by šla značně vidět i bez podrobnějších testů jako dělá Anandtech. Jedna z věcí, na kterou také poukázaly je to, že byly zpomaleny aplikace Uber nebo Uber Eats, ale konkurenční služby Lyft nebo Grubhub (něco jako Dáme Jídlo) využívají plnohodnotný výkon čipsetu Snapdragon 888.

Na snímku níže můžete vidět výkon v Geekbench 5. Twitter Spoof je opět Geekbench 5, který byl však zamaskován jako Twitter a tudíž se nacházel na seznamu blokovaných aplikací a nedostával maximální výkon Snapdragonu 888. Podobné to je i u benchmarku PCMark Work, který byl v druhém testování zamaskován za LinkedIn.

První reakce na sebe dlouho nenechaly čekat a autoři aplikace Geekbench se rozhodly z žebříčku vyřadit telefony OnePlus 9 Pro a OnePlus 9 a zároveň dodaly, že budou testovat další OnePlus telefony, jestli u nich nedochází ke stejné manipulaci. Důvodem, proč se to vůbec řeší je to, že uživatelé v každodenním používání nedostanou stejný výkon čipsetu, který je ukazován v benchmarcích. Na těch si ostatně OnePlus často zakládá. Snaží se tak stále vykreslit zařízení v lepším světlem, jen namísto navýšení výkonu při benchmarkování, záměrně snižuje výkon telefonu při většině ostatních činností.

It's disappointing to see OnePlus handsets making performance decisions based on application identifiers rather than application behavior. We view this as a form of benchmark manipulation. We've delisted the OnePlus 9 and OnePlus 9 Pro from our Android Benchmark chart. https://t.co/G40wmWeg7o — Geekbench (@geekbench) July 6, 2021

Proč OnePlus záměrně zpomaluje aplikace a hry?

Vyjádření společnosti OnePlus v době psaní článku není k dispozici, každopádně Anandtech nabízí i dvě vysvětlení, proč se k tomuto kroku vlastně OnePlus odhodlalo. Jako hlavní důvod se nabízí navýšení výdrže baterie. OnePlus 9 Pro na tom není po stránce výdrže tak dobře, a to i když využívá LTPO technologii u displeje, která měla s výdrží pomoci. I se sníženým výkonem čipsetu vydržel telefon prohlížet webové stránky 11,7 hodin. Zatímco Samsung Galaxy S21 Ultra se stejnou LTPO technologií a čipsetem Snapdragon 888 s maximálním výkonem vydržel 13,9 hodin. Pokud by OnePlus 9 Pro měl navíc ještě aktivní maximální výkon procesoru, tak by propast ve výdrži byla ještě větší. Ostatně už v naší recenzi OnePlus 9 Pro jsme kritizovali právě výdrž baterie.

Další variantou je podle Anandtech to, že by se jednalo o chybu v konfiguraci nadstavby OxygenOS a skutečný výkon telefonů OnePlus vidíme právě u těch aplikací na seznamu a díky chybě nebo nepřesnosti v konfiguraci dostávají méně známé aplikace a hry vyšší výkon a přístup k výkonnému jádru Cortex X1, které by normálně mít neměli. Samozřejmě tohle vysvětlení má největší problém v tom, že se na seznamu nenachází právě benchmarkovací aplikaci, anebo hry, které se k benchmarkování používají. Zrovna Genshin Impact je poměrně dost oblíbenou hrou.

Myslíte si, že OnePlus podvádí, nebo se bude jednat o chybu?

Zdroj: anandtech.com