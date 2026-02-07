Známe evropské ceny řady POCO X8 Pro. Omylem je prozradilo samo Xiaomi Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi omylem zveřejnilo kompletní ceník POCO X8 Pro a POCO X8 Pro Max na belgickém webu Základní POCO X8 Pro startuje na 399 eurech, verze Max s 8 550mAh baterií na 529 eurech Oba modely pohání čipy MediaTek a nabízejí 100W nabíjení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Tentokrát to nebude žádný leaker nebo zpravodajský server, kdo exkluzivně odhalí ceny nadcházejících telefonů POCO X8 Pro, nýbrž samo Xiaomi. Na svém belgickém webu totiž předčasně publikovalo produktovou stránku očekávané řady, čímž prozradilo detaily od evropských cen až po paměťové konfigurace. Stránka samotná v době psaní článku již vyhazovala chybu, zahraničním médiím se ji však podařilo včas zachytit. Kolik budou stát v Evropě? V hlavní roli výkon a kapacita baterie Kolik budou stát v Evropě? Uniklý ceník ukazuje, že POCO pokračuje v agresivní cenové strategii. Základní POCO X8 Pro v konfiguraci 8/256 GB vyjde na 399 eur (zhruba 9 700 Kč), varianta 8/512 GB na 449 eur (10 900 Kč) a nejvyšší 12/512 GB na 479 eur (11 600 Kč). Silnější POCO X8 Pro Max pak bude startovat na 529 eurech (12 800 Kč) za 12/256 GB a vrcholit částkou 579 eur (14 000 Kč) za verzi 12/512 GB. V hlavní roli výkon a kapacita baterie POCO X8 Pro bude pohánět 4nm čipset MediaTek Dimensity 8500-Ultra a disponovat bude 6,59″ AMOLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí a špičkovým jasem 3 200 nitů. Dále dostane baterii s kapacitou 6 500 mAh a podporou 100W nabíjení. O fotografie se postará 50Mpx hlavní snímač s 1/1,95″ senzorem, 8Mpx ultrašíro a 20Mpx selfie kamera. Verze Max zajde ještě dál. Srdcem je 3nm procesor MediaTek Dimensity 9500s, který výkonem atakuje vlajkové lodě. Velikost displeje naroste na 6,83 palce s rozlišením 1,5K a jasem až 3 500 nitů. Největším trumfem však bude křemíkovo-uhlíková baterie s kapacitou 8 550 mAh, která z telefonu (doufejme) udělá skutečného krále výdrže. Kdy přesně Xiaomi oba modely oficiálně představí, zatím nevíme. S ohledem na rozsah úniku to ale nebude za dlouho. Zaujaly vás specifikace POCO X8 Pro? Zdroje: XiaomiTime, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon POCO Střední třída únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024