Xiaomi v dohledné době uvede nové telefony POCO X6

Půjde o vyšší střední třídu se solidní výbavou

Hovoří se například o 200Mpx fotoaparátu

POCO X5 Pro 5G jsem pro vás recenzoval v březnu letošního roku. V dané době dokázal najít lepší telefony za 9 tisíc, nyní jej můžete v Black Friday akcích sehnat i za 7 tisíc, což už je mnohem zajímavější cena. I přestože od evropského uvedení uběhlo teprve 8 měsíců, se v dohledné době dočkáme nástupce. POCO X6 Pro bylo totiž spatřeno na certifikačních webech.

Na certifikačních stránkách BIS a v IMEI databázi se objevil telefon POCO označovaný jako 23122PCD1I. Zatím není jasné, o který telefon se jedná, ale podle dostupných informací jde právě o POCO X6 Pro. Telefon by měl vycházet z modelu Redmi Note 13 Pro, základní POCO X6 pak vyjde z Redmi Note 13 5G.

Pokud by se tyto spekulace potvrdily, můžeme se těšit (v případě Pro verze) na kvalitní 6,67palcový AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, čip Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 a nebo 200Mpx fotoaparát. Bylo by to mimochodem vůbec poprvé, co by se u telefonů POCO objevil 200Mpx hlavní senzor.

Zdroje v tuto chvíli nehovoří o konkrétním datu vydání, ale vzhledem k faktu, že si je Xiaomi už nechalo certifikovat, je velmi pravděpodobné, že se tak stane velmi brzy.

Jak se těšíte na řadu POCO X6?

Zdroj: gizmochina.com