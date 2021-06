Telefon Redmi Note 10 Pro 5G byl představen v Číně několik dní zpět a už jsme se začali obávat, že se k nám nedostane. Nyní to však vypadá, že se telefon přece do Evropy podívá a to sice pod názvem Poco X3 GT.

Poco X3 GT bude globální varianta Redmi Note 10 Pro 5G

Řada telefonů Poco se neustále rozrůstá a obecně se čekalo, že dalším přírůstkem do této rodiny bude mobil Poco F3 GT, jakožto globální verze podařeného Redmi K40 Gaming Edition. V nabídce by se však vedle něj měl objevit také model Poco X3 GT, který se od Redmi Note 10 Pro 5G nebude dle všho nijak lišit. Nalezneme zde tedy 6,6″ LCD panel o rozlišení 2400 x 1080 pixelů a 120 Hz frekvencí.

Redmi Note 10 Pro 5G VS Redmi Note 10 Pro

O výkon se bude starat MediaTek Dimensity 1100 a na zadní straně se dočkáme tří fotoaparátů (64 MPx + 8 MPx + 2 MPx makro). K dispozici má být varianta s 6 GB RAM a 128 GB pamětí a 8 GB a 256 GB úložištěm. Dobrou výdrž můžeme očekávat od 5 000 mAh baterie s podporou 67 W nabíjení a systémem bude MIUI 12.5 s Androidem 11. Dle posledních spekulací má být cena za základní verzi 300 EUR, což je asi 7 600 korun.

Jak se na nový Poco telefon těšíte?

Zdroj: Twitter Kacper Skrzypek