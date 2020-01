Na údajném plakátu unikly design, specifikace i cena Poco X2

Za týden se máme oficiálně dozvědět, jak bude vypadat, co bude umět a kolik bude stát nový telefon Poco X2. Následníka modelu F1 má 5. února představit již samostatná firma Poco, která se na začátku roku stala nezávislou na své mateřské firmě Xiaomi. Potvrdí se zvěsti a bude nový telefon opravdu jen přejmenovanou variantou Redmi K30? A kolik bude stát? Na obě tyto otázky celkem dobře odpovídá nedávno uniklý prodejní plakát. Jestli je pravý (což zatím nikdo nedokáže potvrdit), ukazuje na jasnou podobnost obou telefonů. Objevují se na něm také specifikace a cena Poco X2.

Z designového hlediska jde na první pohled opravdu o dva stejné telefony. Napovídá tomu dvojitý průstřel v displeji v pravém horním rohu i zadní strana telefonu. Jediným rozpoznatelným rozdílem je pouze jiné logo. Spojitost mezi telefony potvrzují také vyobrazené parametry. Procesor Snapdragon 730G, 120Hz displej o velikosti 6,67 palce a čtyřkamerová sestava, které vévodí 64megapixelový Sony IMX686 senzor. To všechno skutečně sedí také na Redmi K30. Společné specifikace ukazují i na stejnou cenovku, jenže cena Poco X2 má být překvapivě vyšší.

Cenovka za 6 GB RAM + 64 GB ROM variantu má být údajně 18 999 indických rupií, v přepočtu tedy cca 6 100 korun. Oproti Redmi K30 prodávanému v Číně je to rozdíl více než osmi stovek. Těžko říct, jak velkou roli může hrát rozdíl mezi indickým a čínským trhem. Poco má nyní sídlo v Indii a možná volí jinou cenovou politiku. No a taky se samozřejmě může stát, že je celý plakát jeden velký podvrh. To se dozvíme už za týden.

Co říkáte na odhalené informace?

Zdroj: gizmo