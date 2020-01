Poco X2 oficiálně potvrzen. Vtipná kampaň odkazuje na 4. únor

Zhruba za týden se světu oficiálně představí následník telefonu Poco X1. Novinka s logickým označením X2 by měla podle všeho nabídnout 120Hz displej, čipset Snapdragon 730G, 8 GB operační paměti, 256 GB úložiště a baterii s kapacitou 4 500 mAh. Že už jste ty parametry někde viděli? Ano, stejné má telefon Redmi K30. A diskutuje se o tom, že Poco X2 bude jen nově pojmenovanou verzí tohoto telefonu pro celosvětový trh. Je to zklamání? To asi necháme na vašem posouzení. K oznámení Poco X2 každopádně dojde jen pár dní poté, co firmy Xiaomi a Pocophone řekly světu o osamostatnění této dceřiné značky.

An Xperience that will make you go, "Bruh, it's #SmoothAF". #POCOX2 is arriving on Feb 4th 2020.

Want to know if your smartphone is Smooth AF? Visit now: https://t.co/LQqSvTpgLz pic.twitter.com/BB5RFQ8lVO

— POCO India (@IndiaPOCO) January 27, 2020