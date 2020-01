Poco opouští hnízdečko Xiaomi. Stane se nezávislou firmou

Produkty společnosti Poco nadále nebudou spadat do obrovské skupiny značek a výrobců pod hlavičkou čínské firmy Xiaomi. Na Twitteru to optimisticky oznámil globální viceprezident Xiaomi Manu Kumar Jain. Indické Poco tak bude nadále vystupovat jako samostatná a nezávislá firma. Novinka přichází rok poté, co se stejná věc uskutečnila se značkou Redmi.

“Nadšeně mohu oznámit, že se Poco stává nezávislou značkou. Co začalo původně jako součást Xiaomi, má teď vlastní identitu. Například Pocophone F1 byl neuvěřitelně populární telefon. Cítíme, že je čas, aby Poco dostalo prostor na vlastní cestu. Připojte se ke mě s přáním všeho nejlepšího,” napsal na Twitter Manu Kumar Jain k “rozchodu” Xiaomi a Poco značek. Po spekulacích, že bude značka snad i kompletně zrušena, jde o skvělou zprávu.

Nová nezávislá firma bude mít hlavní sídlo v Indii, což napovídá označení @IndiaPOCO na globální stránce na Twitteru a hlavní web na adrese poco.in. Dá se očekávat, že Indie bude ze začátku primárním trhem a do dalších částí světa se budou produkty Poco dostávat postupně. Zpráva přichází zrovna v době, kdy se hovoří o příchodu Pocophone F2.

Zajímáte se o telefony značky Poco?

Zdroj: xtoday