Před nedávnem jsme vám psali o tom, že POCO oznámilo, který čipset bude tikat v telefonu M3 Pro 5G. Nyní známe další detaily a vypadá to, že Poco M3 Pro 5G dostane 90 Hz displej. V dosud známých parametrech je telefon velice podobný Redmi Note 10 5G nebo třeba námi otestovanému realme 8 5G.

Telefon oficiálně dorazí již 19. května a bude v něm tikat čipset MediaTek Dimensity 700. Před chvilkou jsme se také dozvěděli, že bude přední stranu telefonu pokrývat 6,5″ displej s Full HD+ rozlišením a 90 Hz obnovovací frekvencí. Na papíře displej vypadá úplně stejně jako u realme 8 5G. Zda budou rozdíly ve svítivosti či technologii zůstává zatím otázkou.

#POCOM3Pro 5G has a 90Hz 6.5” FHD+ DotDisplay featuring DynamicSwitch that offers you a more flexible viewing experience!#MoreSpeedMoreEverything pic.twitter.com/6Fbw91Pem7

— POCO (@POCOGlobal) May 14, 2021