POCO M3 nejen jako cenová bomba. V Indii opravdu explodoval

Chytré telefony značky POCO (patřící pod Xiaomi) jsou extrémně populární díky skvělému poměru ceny a výkonu, přičemž řada M míří i do těch úplně nejnižších finančních hladin. Mimo jiné i model POCO M3 si může klidně říkat třeba cenová bomba, což by ale v případě této aktuality nebylo zrovna moc lichotivé. Přesně tento telefon totiž (podle poskytnutých snímků od jednoho z uživatelů) vyloženě explodoval. A to přímo od baterie, kdy tlak a žár téměř komplet rozmetaly zadní stranu mobilu.

“POCO M3 mého bratra dnes ráno explodoval,” napsal před pár dny na Twitter uživatel jménem Malesh a připojil dost odstrašující fotku. Je z ní jasné, že v momentě neštěstí by asi nikdo nechtěl mít zrovna telefon v kapse. Nicméně nejsou zprávy o tom, že by byl kdokoli zraněn. Navíc klidně může jít o výsledek nějakého amatérského experimentu nebo neodborné manipulace s vnitřnostmi přístroje.

Firma POCO o případu ví a také jej už i sama vyšetřuje. Napsala to v odpovědi na příspěvek, který už z Twitteru zmizel. Není to rozhodně první podobný problém s telefony POCO, ale na druhou stranu téměř každá velká značka musela takovou situaci někdy řešit.

Jak moc v tomto ohledu důvěřujete výrobcům?

Zdroj: 91mobiles