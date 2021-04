Telefon Poco X3 vybouchnul při nabíjení. Firma vinu zatím odmítá

Hořící či vybuchující telefony jsou v dnešním světě poměrně velkou výjimkou. Většinou se tato zpráva objeví párkrát do roka a kolikrát je veřejnost ještě na pochybách, zda za chybou nestojí uživatel nevhodným používáním. Nyní však vybouchnul telefon Poco X3 při nabíjení a firma vinu téměř okamžitě odmítla.

Uživatel pocházející z Indie zveřejnil fotografie poškozeného Poco X3. Tvrdí, že telefon koupil v prosinci minulého roku a do doby, kdy se mu poškodil s ním neměl žádný problém. Dne 13. dubna však začal telefon během nabíjení hořet, což zapříčinilo dle jeho slov explozi baterie a také rozbití displeje na přední straně. Hlavní otázkou tedy je, kdo za tento incident může? Je za vinou skutečně firma Poco nebo si za explozi může uživatel sám?

#pocox3@POCOGlobal@XiaomiIndia@POCOSupport@jagograhakjago

I had bought Poco X3 in December 2020 and it explodes… yesterday morning while charging what the hell is this.. who is responsible for tragedy. pic.twitter.com/Q9cE8dQKET

— Aryan Gupta RJ (@aryang964) April 14, 2021