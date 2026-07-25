POCO připravuje dvě bestie. Do Evropy by mohly přijít už za několik týdnů Hlavní stránka Zprávičky POCO F9 Pro a F9 Ultra se podle úniku objevily hned v několika certifikačních databázích Mezi zeměmi, kde dvojice prošla schválením, je i Evropský hospodářský prostor Globální premiéra se podle dosavadních spekulací očekává už letos na podzim Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Řada POCO F9 se začíná vynořovat z hlubin. Chystané modely POCO F9 Pro a F9 Ultra se objevily v několika mezinárodních certifikačních databázích – a razítka z úřadů obvykle znamenají, že do oficiálního odhalení zbývá už jen několik týdnů. Co certifikace prozradily? Nové telefony se vynořily hned na několika místech naráz. Databáze GSMA IMEI vede oba přístroje pod modelovými čísly – POCO F9 Pro jako 2607APCA5G a POCO F9 Ultra jako 26077PC53G. Samotná registrace přitom o výbavě mlčí, potvrzuje ale, že vývoj obou modelů finišuje. Redmi Note 17 zamíří mimo Čínu už příští měsíc Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kromě IMEI dvojice prošla i singapurským úřadem IMDA a v Indonésii databázemi SDPPI a TKDN, konkrétně 23. července. Právě průchod hned několika národními regulátory bývá jasným signálem, že se výrobce chystá telefony rozeslat na jednotlivé trhy. Pravděpodobně přijdou i do Česka Papíry zároveň napovídají, kam nová řada zamíří. Vedle Indonésie, Turecka, Tchaj-wanu, Ruska a Japonska je v seznamu i Evropský hospodářský prostor, takže se telefony s velkou pravděpodobností objeví i na českém trhu. Naopak Indie, jinak pro značku klíčová, tentokrát podle všeho ostrouhá. Podle dosavadních spekulací mají oba modely vycházet z chystané řady Redmi K100 (u Ultry z varianty Pro Max) a spolehnout se na některý z nejnovějších čipů Snapdragon 8 Elite. Sáhli byste po novém POCO F9, až dorazí do Česka? Zdroje: Gizmochina, Gadgets360 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré telefony POCO Redmi Telefony únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024