POCO připravuje dvě bestie. Do Evropy by mohly přijít už za několik týdnů

  • POCO F9 Pro a F9 Ultra se podle úniku objevily hned v několika certifikačních databázích
  • Mezi zeměmi, kde dvojice prošla schválením, je i Evropský hospodářský prostor
  • Globální premiéra se podle dosavadních spekulací očekává už letos na podzim

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
25.7.2026 08:00
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poco f8 pro modra v ruce pred stromem
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Řada POCO F9 se začíná vynořovat z hlubin. Chystané modely POCO F9 Pro a F9 Ultra se objevily v několika mezinárodních certifikačních databázích – a razítka z úřadů obvykle znamenají, že do oficiálního odhalení zbývá už jen několik týdnů.

Co certifikace prozradily?

Nové telefony se vynořily hned na několika místech naráz. Databáze GSMA IMEI vede oba přístroje pod modelovými čísly – POCO F9 Pro jako 2607APCA5G a POCO F9 Ultra jako 26077PC53G. Samotná registrace přitom o výbavě mlčí, potvrzuje ale, že vývoj obou modelů finišuje.

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Kromě IMEI dvojice prošla i singapurským úřadem IMDA a v Indonésii databázemi SDPPI a TKDN, konkrétně 23. července. Právě průchod hned několika národními regulátory bývá jasným signálem, že se výrobce chystá telefony rozeslat na jednotlivé trhy.

Pravděpodobně přijdou i do Česka

Papíry zároveň napovídají, kam nová řada zamíří. Vedle Indonésie, Turecka, Tchaj-wanu, Ruska a Japonska je v seznamu i Evropský hospodářský prostor, takže se telefony s velkou pravděpodobností objeví i na českém trhu. Naopak Indie, jinak pro značku klíčová, tentokrát podle všeho ostrouhá.

Podle dosavadních spekulací mají oba modely vycházet z chystané řady Redmi K100 (u Ultry z varianty Pro Max) a spolehnout se na některý z nejnovějších čipů Snapdragon 8 Elite.

Sáhli byste po novém POCO F9, až dorazí do Česka?

Zdroje: Gizmochina, Gadgets360

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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