POCO F8 bude opravdový zabiják vlajek! Dostane nejlepší čip současnosti a bude (asi) zase levné

Poco F8 dostane Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 100W nabíjení
Půjde o rebrand čínského Redmi K90, který se ukáže už v listopadu
Globální verze potvrzena modelovým číslem 2510DRK44G, indická 2510DRK44I

Jakub Kárník
Publikováno: 28.9.2025 12:00

Po měsících spekulací se konečně rýsují konkrétní detaily o POCO F8. Podle leakera Abhisheka Yadava dostane plnohodnotný Snapdragon 8 Elite Gen 5 – ne osekanou „s" verzi jako současné F7. To je zásadní změna strategie.

Redmi K90 = POCO F8, klasický trik

Poco F8 nebude nic jiného než přeznačkovaný Redmi K90. To není překvapení – Xiaomi to tak dělá roky. Redmi K série v Číně se stává Poco F globálně. Jen se vymění logo a software.

Modelová čísla to potvrzují:

2510DRK44C – Redmi K90 pro Čínu
2510DRK44G – Poco F8 Global
2510DRK44I – Poco F8 pro Indii

Všechny tři verze mají kódové označení „annibale" – jako kartaginský vojevůdce Hannibal. Xiaomi má rádo historické názvy pro své telefony.

Redmi K90 (Poco F8 globally & in India)◼️ Snapdragon 8 Gen 5⚡ 100W fast chargingCodename: annibaleModel: 2510DRK44C, 2510DRK44G, and 2510DRK44I— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 26, 2025

Snapdragon 8 Elite Gen 5: konečně bez kompromisů

Současné Poco F7 má Snapdragon 8s Gen 4 – osekanou verzi vlajkového čipsetu. F8 dostane plný Snapdragon 8 Elite Gen 5. To není jen drobné vylepšení, ale masivní skok.

Poco F8 tak bude výkonem na úrovni současných vlajkových lodí. Za pravděpodobně poloviční cenu.

Poco znovu zboří hranice

Poco F8 vypadá jako game changer ve střední třídě. Vlajkový čipset, rychlé nabíjení a rozumná cena – to je recept na bestseller.

Pokud hledáte výkonný telefon a nechcete platit 30 tisíc za vlajkovou loď, Poco F8 bude jasná volba. Jen si počkejte do jara 2026.

Co říkáte na chystané POCO F8?

Zdroj: Abhishek Yadav, notebookcheck