POCO poprvé představí telefon zcela bez kompromisů! F8 Ultra může zadupat konkurenci do země

Poco chystá na 26. listopadu globální uvedení modelů F8 Ultra a F8 Pro s výrazně vylepšenými parametry
F8 Ultra dostane Snapdragon 8 Elite Gen 5 a baterii 6 500 mAh, F8 Pro klasický Snapdragon 8 Elite
Ultra nabídne trojitou 50MP sestavu fotoaparátů včetně 5× periskopického teleobjektivu

Publikováno: 20.11.2025 16:00

Série F od POCO se tradičně objevovala jednou ročně, většinou v jarních měsících, a pak se čekalo na další generaci. Tentokrát však čínská značka urychlila tempo a F8 Ultra s F8 Pro přijdou už 26. listopadu, jen pár měsíců po uvedení předchozích modelů. A nejde jen o kosmetické změny, novinky nabídnou skutečně vlajkovou výbavu bez kompromisů.

Poco F8 Ultra dostane nejnovější čipset od Qualcommu

Hlavní hvězdou nové generace bude Poco F8 Ultra, které se stane jedním z prvních globálně dostupných telefonů s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jde o nejnovější generaci vrcholného mobilního procesoru, která slibuje ještě vyšší výkon a lepší energetickou efektivitu než současná generace. K tomu dostane Ultra 6,9palcový displej a baterii s kapacitou 6 500 mAh, což představuje nárůst o 23 % oproti předchůdci F7 Ultra. V kombinaci s efektivním čipsetem by to mělo znamenat klidně dvoudenní provoz bez dobíjení. Nabíjení zvládne telefon rychlostí 100 W po drátě a 50 W bezdrátově, takže ze tří procent na plnou kapacitu se dostanete zhruba za hodinu.

Fotoaparát s periskopem a trojitá 50MPx sestava

Poco u modelu Ultra vsadilo na zajímavou sestavu fotoaparátů. Hlavní snímač nabídne 50 MPx, k němu přibude 50MPx širokoúhlý objektiv a hlavně 50MPx periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Selfie kamerka pak dostane 32 MPx rozlišení. Periskopický objektiv není v této ceně (očekává se, že telefon bude stát do dvaceti tisíc) úplně běžný, obvykle si ho výrobci nechávají jen pro dražší vlajkové lodě. Pokud Poco zvládne zpracování snímků na podobné úrovni jako u loňských modelů, mohla by Ultra bodovat právě u těch, kteří chtějí kvalitní zoom bez nutnosti kupovat telefon za třicet tisíc.

Prémiové detaily: ultrazvuková čtečka a IP69

Poco u modelu Ultra nepřišlo s polovičatým řešením. Telefon dostane ultrazvukovou čtečku otisků prstů, což je technologie, kterou u konkurence najdete jen u výrazně dražších modelů. Na rozdíl od běžné optické čtečky funguje ultrazvuková verze lépe ve vlhku, se špinavými prsty a obecně je rychlejší a přesnější. Přidejte k tomu certifikaci IP69 (odolnost proti prachu a vodě včetně horké vody pod tlakem), kovový rám a Android 16 s nadstavbou HyperOS 3 a máte telefon, který parametry konkuruje vlajkovým lodím za podstatně vyšší cenu. Poco nabídne dvě barevné varianty: Denim Blue s nano-tech materiálem obsahujícím skelná vlákna a černou s matným povrchem.

Poco F8 Pro: menší displej, klasický Snapdragon

Levnější sourozenec F8 Pro dostane Snapdragon 8 Elite (bez přívlastku Gen 5, tedy loňskou generaci), displej o úhlopříčce 6,59 palce a baterii 6 210 mAh. Zajímavé je, že displej se oproti předchůdci F7 Pro zmenšil z 6,67 na 6,59 palce, což může být pro někoho plus, pro jiné minus. Baterie sice narostla, ale jen o 210 mAh (3,5 %), takže praktický rozdíl ve výdrži bude minimální. Poco zatím nepotvrdilo sestavu fotoaparátů u verze Pro, dá se ale čekat, že půjde o podobnou konfiguraci jako u F7 Pro, tedy bez periskopického teleobjektivu.

Poco tlačí vlajkové parametry níž. A to je dobře

Poco už dlouhodobě hraje roli značky, která nabízí špičkové parametry za cenu, která nenutí zákazníky prodat ledvinu. Série F je přitom tou nejvyšší řadou, kterou Poco vyrábí – nad ní už je jen Xiaomi s číselnými modely. Pokud se Poco podaří udržet cenu někde kolem 18–22 tisíc korun u modelu Ultra a 14–17 tisíc u verze Pro, půjde o velmi zajímavou nabídku. Poco F8 Ultra a F8 Pro se oficiálně představí 26. listopadu.

Co říkáte na nové telefony POCO?

Zdroj: X (1, 2)