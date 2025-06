Xiaomi to neuhlídalo! POCO F7 unikl naživo. Co můžeme očekávat?

POCO chystá další „budget flagship“, tedy telefon, který cílí na co nejvyšší výkon bez extrémní ceny. Nový model POCO F7 se zatím oficiálně neukázal, ale díky úniku živé fotografie už víme, že by mohl cílit na ty z nás, kteří si potrpí na rozmanitém designu – vzhled skoro připomíná herní telefony, takže není úplně od cesty předpokládat, že nás čeká zařízení na tento způsob. Úplně by tomu nerozporoval ani spekulovaný hardware.

Fotku zadní strany sdílel leaker Abhishek Yadav na síti X. Na první pohled zaujme oválný modul se dvěma fotoaparáty, ale hlavní pozornost přitahuje hranatý zadní panel s výraznými liniemi a patrně i průhledovým okénkem, které patrně odhaluje logo Qualcomm Snapdragon.

Nechybí ani bílý nápis 50MP OIS, tedy 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu. To pomáhá zamezit rozmazání fotek a videa, hlavně při večerním focení nebo při natáčení z ruky.

Co ještě víme o vnitřnostech a dostupnosti POCO F7?

Uvnitř telefonu má tikat Snapdragon 8s Gen 4, což je čipset zaměřený na vysoký výkon, ale s nižší cenovkou než top modely typu 8 Elite. V praxi to znamená, že si zahrajete náročné hry i s vyššími detaily, aniž by telefon stál přes 20 tisíc. Detailnější rozbor toho, co by se v zařízení POCO F7 mělo nacházet, jsme každopádně probírali již dříve.

Alespoň ve zkratce je každopádně dobré zmínit například 90W nabíjení, což by mohlo znamenat, že POCO F7 s 6 550mAh baterií nabijete poměrně rychle (cca za 30 minut).

Zařízení má být oficiálně představeno mezi 17. a 19. červnem, ale zda se stane záležitostí i českého trhu, zatím není známo. O případných updatech budeme každopádně informovat.

Těšíte se na oficiální představení POCO F7?

Zdroj: GizmoChina